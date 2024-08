ભગવાન રામના અસ્તિત્વના કોઈ પુરાવા નથીઃ DMK નેતા

નવી દિલ્હીઃ તામિલનાડુના CM એમકે સ્ટાલિનના ટ્રાન્સપોર્ટ મંત્રી એસએસ શિવશંકરે ભાંગરો વાટ્યો છે. તેમણે ભગવાન રામ નિવેદન કરીને વિવાદ ઊભો કર્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે ભગવાન રામના અસ્તિત્વને સાબિત કરવા માટે કોઇ ઐતિહાસિક પુરાવા નથી.

DMK નેતાના આ દાવા પર સંત સમાજે નારાજગી જાહેર કરી છે છે અને પાતાલપુરીના અધ્યક્ષ મહંત બાલક દાસે કહ્યું હતું કે જો તેમનામાં દમ હોય તો મુસલમાનો અને મોલવીઓ પર વિવાદિત નિવેદન કરી બતાવે.

તેમણે કહ્યું હતું કે આ મંત્રી સંત્રીને ઇતિહાસ નથી માલૂમ કે મથી ભૂગોળનું જ્ઞાન. આ લોકોને ધાર્મિક જ્ઞાન પણ નથી. આ લોકોના દરેક નિવેદનો રાજકીય રોટલીઓ શેકવા માટે હોય છે. તેઓ જે મોઢામાં આવે છે એ બકી દે છે. આ લોકોની મૂર્ખતા ચરમસીમાએ પહોંચી છે. આવા લોકોને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે. આ લોકો મંત્રી બની બેઠા છે, પણ તેમને લોકોને રામજીના ઇતિહાસ વિશે કંઈ ખબર નથી.

DMK’s sudden obsession with Bhagwan Shri Ram is truly a sight to behold—who would’ve thought?

Just last week, DMK’s Law Minister Thiru Raghupathy avl declared that Bhagwan Shri Ram was the ultimate champion of social justice, the pioneer of secularism, and the one who proclaimed… pic.twitter.com/z8or4AQQML

— K.Annamalai (@annamalai_k) August 2, 2024