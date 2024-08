‘ભારત વૈશ્વિક ખાદ્ય સંકટને ઉકેલવા માટે કરી રહ્યું છે કામ’ : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે દિલ્હીમાં કૃષિ અર્થશાસ્ત્રીઓની 32મી આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં પહોંચ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં કૃષિ મંત્રી શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ પણ હાજર રહ્યા હતા. પીએમ મોદીએ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત કૃષિ અર્થશાસ્ત્રીઓને પણ સંબોધિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે 65 વર્ષ પછી ભારતમાં આવી કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેને જોઈને તેઓ ખુશ છે. પીએમ મોદીએ કાર્યક્રમમાં હાજર તમામ લોકોનું સ્વાગત કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે કૃષિ સંબંધિત આપણી પરંપરાઓ આપણા દેશ જેટલી જ પ્રાચીન છે.

Attended the Conference of Governors this morning. This is an important forum in which we discussed how Governors can foster development and serve society. pic.twitter.com/asrrLB3vFQ

— Narendra Modi (@narendramodi) August 2, 2024