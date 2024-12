નાગાલેન્ડના સાંસદનો રાહુલ ગાંધી પર ગંભીર આરોપ

નવી દિલ્હીઃ સંસદમાં થયેલી ધક્કમુક્કીમાં ભાજપના બે સાંસદ ઘાયલ થયા છે. આ મુદ્દે વિવાદ વધી રહ્યો છે. ભાજપના નાગાલેન્ડથી સાંસદ એસ ફૈનોંગ કોન્યાકે રાજ્યસભામાં સભાપતિ જગદીપ ધનખડથી ફરિયાદ કરી હતી કે રાહુલ ગાંધીએ તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરી છે.

નાગાલેન્ડના સાંસદે આરોપ લગાવ્યો હતો કે રાહુલ ગાંધી મારી પાસે આવ્યા અને મને ધક્કો માર્યો હતો. આ મામલે રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખડે જણાવ્યું હતું કે મહિલા સાંસદ રડતાં-રડતાં મારી પાસે આવ્યા હતા. તેમણે મને લેખિત ફરિયાદ કરી છે. તે ભારે આઘાતમાં હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને મળી છું. મેં મારી સુરક્ષાની માગ કરી છે. આજે હું બહાર શાંતિપૂર્વક વિરોધ કરી રહી હતી. રાહુલ ગાંધી એકદમ નજીક આવીને ઊભા રહ્યા. હું અસ્વસ્થ થઈ ગઈ હતી. રાહુલ ગાંધી મારા પર બૂમો પાડવા લાગ્યા. આ રીતે બૂમો પાડવી રાહુલ ગાંધીને શોભતું નથી. હું ખૂબ જ દુઃખી છું અને મને રક્ષણ જોઈએ છે.

