ઇસરોએ EOS-8 સેટેલાઇટ લોન્ચ કરી રચ્યો ઇતિહાસ

શ્રીહરિકોટાઃ ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન (ઇસરો)એ શુક્રવારે આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં સતીશ ધવન અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાંથી પૃથ્વી અવલોકન ઉપગ્રહ-8 (EOS-8) લોન્ચ કર્યું છે. ઇસરોએ X પર સંદેશમાં કહ્યું હતું કે SSLVની ત્રીજી ઉડાન સફળ રહી છે.

ઇસરોએ 16 ઓગસ્ટની સવારે શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરથી સવારે 9.17 વાગ્યે SSLV-D3 રોકેટનું લોન્ચિંગ સટિક રૂપે ભ્રમણ કક્ષામાં સ્થાપિત કર્યું હતું. આ ઉપરાંત એક નાના સેટેલાઇટ SR-0 DEMOSAT પણ પેસેન્જર સેટેલાઈટની માફક છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આ બંને સેટેલાઈટ્સ ધરતીથી 475 કિમીની ઊંચાઈના ગોળાકાર ઓર્બિટમાં ચક્કર લગાવશે.

🚀SSLV-D3/EOS-08🛰️ Mission:

The launch of the third developmental flight of SSLV is scheduled for August 16, 2024, in a launch window of one hour starting at 09:17 Hrs. IST pic.twitter.com/JWxq9X6rjk

