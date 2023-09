 G20 સમિટઃ AI એન્કર વિદેશી મહેમાનોનું સ્વાગત કરશે

નવી દિલ્હીઃ G20 સમિટ માટે દિલ્હી તૈયાર છે. સમિટ સ્થળ –ભારત મંડપમમાં 9-10 સપ્ટેમ્બરે G20 મેગા ઇવેન્ટ થશે. આ સમિટમાં આવેલા દિગ્ગજોનું સ્વાગત પણ સામાન્ય રીતે નહીં પણ ખાસ થશે. કેટલીક નવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ સમિટમાં વિદેશની મહેમાનોનું AI સ્વાગત કરશે. AI એન્કર મહેમાનોને ભારતનો સ્વર્ણિમ ઇતિહાસ, લોક સંસ્કૃતિનું દર્શન કરાવશે.

AI એન્કર હોલોબોક્સમાં સાડી પહેરીને વિદેશી મહેમાનોનું સ્વાગત કરશે. એ સાથે ચહેરો ડિટેક્ટ કરીને બતાવશે કે તેઓ કયા દેશના છે અને શું નામ છે. 30 સેકન્ડમાં મધર ઓફ ડેમોક્રસી વિશે જણાવશે.

