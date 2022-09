ભારતીય સેનાના એન્જિનિયરિંગનો ચમત્કારઃ સિંધુ નદી પર પૂલ બનાવ્યો

લદ્દાખઃ ભારતીય સેનાએ ફરી એક વાર કમાલ કરી છે. સેનાના કોર ઓફ એન્જિનિયર્સે લદ્ધાખ સેક્ટરમાં સિંધુ નદી પર પૂલ તૈયાર કર્યો છે. ભારતીય સેના પ્રભાવશાળી એન્જિનિયરિંગ કૌશલનો એક વિડિયો સામે આવ્યો છે. આ વિડિયોમાં સૈનિકોને સિંધુ નદી પર એક પૂલનું બાંધકામ કરતા જોવા મળ્યા છે. આ વિડિયોનું શીર્ષક છે- બ્રિજિંગ ટેલેન્જ-નો ટેરેન નોર એલ્ટિટ્યૂડ ઇન્સ્યોરમર્ટેબલ છે. આ વિડિયોને સેનાના દક્ષિણી પશ્ચિમી કમાન દ્વારા ટ્વીટ કરવામાં આવ્યો છે.

આ વિડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે ભારતીય સેનાના કોર ઓફ એન્જિનિયર્સે લદ્દાખ ક્ષેત્રમાં સિંધુ નદી પર જે પૂલ તૈયાર કર્યો છે, એમાં સેનાની ગાડીઓ દોડી રહી છે. સેનાના ભારે વાહનો એ પૂલ પર સરળતાથી આવ-જા કરી રહ્યા છે. આ પૂલના નિર્માણનો વિડિયો વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.

'Bridging Challenges – No Terrain nor Altitude Insurmoutable’#SaptaShaktiEngineers in #EasternLadakh carrying out mobility tasks and training. Bridging the mighty #Indus River, enabling movement of both combat and logistic echelons.#SarvadaAgraniBde#IndianArmy@adgpi pic.twitter.com/7JxiNmhVlm

— SouthWesternCommand_IA (@SWComd_IA) September 11, 2022