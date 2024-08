શું 370 બહાલ કરીને આતંકવાદ લાવવા ઇચ્છે છે રાહુલ ગાંધી?: CM યોગી

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તર પ્રદેશના CM યોગી આદિત્યનાથે કોંગ્રેસ અને નેશનલ કોન્ફરન્સ (NC)ના ગઠબંધન પર તીખો હુમલો કર્યો છે. એ ગઠબંધન રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના ગંભીર સવાલ ઊભા કરતાં તેમણે કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીને સવાલ કર્યો હતો કે શું તેમની પાર્ટી જમ્મુ-કાશ્મીર માટે અલગ ઝંડાની ઘોષણાનું સમર્થન કરશે? તેમણે સવાલ કર્યો હતો કે શું કોંગ્રેસ આર્ટિકલ 370 અને આર્ટિકલ 35Aની બહાલી દ્વારા જમ્મુ-કાશ્મીરને ફરીથી અશાંતિ અને આંતકવાદના દોરમાં ધકેલવા માટે NCના પ્રસ્તાવનું સમર્થન કરશે?

આ ગઠબંધનથી કોંગ્રેસનો અનામતવિરોધી ચહેરો ઉજાગર થયો છે. શું કોંગ્રેસ દલિતો, ગુર્જરો, બકરવાલ અને પહાડી સમુદાયોને અનામતને ખતમ કરવા માટે NCના નિર્ણયને સમર્થન કરશે? કોંગ્રેસે એ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે શું એ પાકિસ્તાનની સાથે LOC ટ્રેડ ફરીથી શરૂ કરવાની તરફેણમાં છે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

VIDEO | “After removing the blot of Article 370 and 35A from India’s ‘crown’ Jammu and Kashmir, the BJP had shown its commitment towards elections in Jammu and Kashmir and now poll dates have been announced. The world is watching the elections. Amidst this, the Congress, which is… pic.twitter.com/euHbuXfByA

— Press Trust of India (@PTI_News) August 24, 2024