આસામમાં પૂરથી 21 લાખ લોકો અસરગ્રસ્તઃ 62નાં મોત

દિબ્રુગઢઃ આસામમાં પૂરથી સતત સ્થિતિ બગડી રહી છે. ગઈ કાલે છ વધુ લોકોનાં મોત થયાં છે. રાજ્યમાં પૂરથી 21 લાખથી વધુ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા છે. રાજ્યની મોટી નદીઓ ખતરાના નિશાનની ઉપર વહી રહી છે, એમ એક સત્તાવાર બુલેટિનમાં માહિતી આપવામાં આવી હતી.

આસામ રાજ્ય ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (ASDMA)ના દૈનિક પૂર રિપોર્ટ અનુસાર જીવ ગુમાવનારા છ લોકોમાંથી ચાર લોકો ગોલાઘાટના રહેવાસી હતા, જ્યારે દિબ્રુઘાટ અને ચરાઇદેવમાં એક-એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. આ વર્ષે પૂર, ભૂસ્ખલન અને વાવઝોડાથી મૃતકોની સંખ્યા 62 થઈ ગઈ છે.

#SpearCorps, #IndianArmy, @sdma_assam, and @ComdtSdrf, jointly carried out relentless rescue & relief operations in the flood affected areas in Dhemaji District of #Assam and East Siang district of #ArunachalPradesh.

Over 35 citizens were evacuated, provided critical aid &… pic.twitter.com/xLxSYQ8kzw

