નાગપુર: ઔરંગઝેબની કબર વિવાદ મામલે ભારે હોબાળો

મહારાષ્ટ્રમાં ઔરંગઝેબના મકબરા પર થયેલા વિવાદ બાદ સોમવારે સાંજે નાગપુરમાં મોટો હોબાળો થયો હતો. જ્યાં, કેટલીક અફવાઓ પછી, બે જૂથો વચ્ચે તણાવ સર્જાયો અને થોડી જ વારમાં પથ્થરમારો શરૂ થઈ ગયો. વિવાદ એટલો વધી ગયો કે તોફાનીઓએ આગ ચાંપી દીધી અને રસ્તાઓ પર પાર્ક કરેલા ઘણા વાહનોને આગ ચાંપી દીધી. બે જેસીબી સહિત ઘણી ગાડીઓ બળીને રાખ થઈ ગઈ. માહિતી મળતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને પરિસ્થિતિ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. ભીડને વિખેરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો જેમાં ડીસીપી સહિત ઘણા પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા.

Watch: On the Nagpur violence, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, “The situation in Nagpur’s Mahal area, where tensions have arisen, is very upsetting. The way some individuals resorted to stone-pelting, including at the police, is completely wrong. I am personally monitoring… pic.twitter.com/kWVfrXuPUX

— IANS (@ians_india) March 17, 2025