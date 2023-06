અવધેશ રાય હત્યા કેસમાં મુખ્તાર અંસારીને આજીવન કેદની સજા, એક લાખનો દંડ

વારાણસીની સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટે મુખ્તાર અંસારીને આજીવન કેદની સજા સંભળાવી છે. સોમવારે સાંસદ-ધારાસભ્ય કોર્ટે વારાણસીના 32 વર્ષ જૂના કેસમાં પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે. વારાણસી કોર્ટે સોમવારે અવધેશ રાય હત્યા કેસમાં આ ચુકાદો આપ્યો હતો, જેની સાથે કોર્ટે એક લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.

#WATCH | Today, we have won after a 32-year-long battle. We welcome the verdict of the court…If any incident happens with me, its responsibility will be on the BJP govt: Ajay Rai, Congress leader & brother of Awadhesh Rai on life imprisonment for jailed gangster Mukhtar Ansari pic.twitter.com/gqBWzYvMRo

— ANI (@ANI) June 5, 2023