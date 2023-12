ChatGPTને ટક્કર આપવા મુકેશ અંબાણી મેદાનમાં આવ્યા

રિલાયન્સ જિયો ઈન્ફોકોમના ચેરમેન આકાશ અંબાણીએ એક મોટી માહિતી શેર કરી છે. તેણે કહ્યું કે તે એક AI પ્લેટફોર્મ પણ બનાવી રહ્યો છે, જે ChatGPTની જેમ કામ કરશે. આ એક પ્રકારનું BharatGPT હશે. Jio તેની પોતાની ટેલિવિઝન ઓએસ પણ તૈયાર કરી રહ્યું છે. તેણે આઈઆઈટી બોમ્બેના વાર્ષિક ટેક ફેસ્ટ દરમિયાન આ માહિતી આપી હતી.

આકાશ અંબાણીએ ChatGPT સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે મોટી માહિતી શેર કરી. રિલાયન્સ જિયો ઈન્ફોકોમના ચેરમેન આકાશ અંબાણીએ કહ્યું છે કે તેઓ ભારત GPT પર કામ કરી રહ્યા છે. આ કાર્યક્રમ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી બોમ્બે (IIT-Bombay) સાથે ભાગીદારીમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. એક ન્યુઝ એજન્સીના અહેવાલો પરથી આ માહિતી મળી છે. રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આકાશ અંબાણીએ IIT Bombay ઈન્સ્ટિટ્યૂટના વાર્ષિક ટેકફેસ્ટમાં આ માહિતી આપી હતી. ભારત જીપીટી ઓપન એઆઈ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ચેટજીપીટી સાથે સ્પર્ધા કરશે, જે સમગ્ર વિશ્વમાં લોકપ્રિય છે. આ પ્લેટફોર્મ ગયા વર્ષે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.

“AI stands for Artificial Intelligence, but it also stands for All Included”

Shri Akash Ambani at IIT Bombay Techfest.

He shares his views on the transformative power of AI, innovations and initiatives at Jio to make India proud.

#IITBombay #Techfest #AI #Technology #India #Jio pic.twitter.com/Ru8zFVoyxF

— Reliance Jio (@reliancejio) December 27, 2023