ગુજરાતમાં મેઘરાજાની તોફાની ઇનિંગ

ગુજરાતમાં લાંબી પ્રતીક્ષા બાદ આખરે ચોમાસું સંપૂર્ણપણે ખીલી ઉઠ્યું છે અને મેઘરાજાએ રાજ્યભરમાં પોતાની ધબધબાટી બોલાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે અને અલગ-અલગ જિલ્લાના અંદાજે 65 જેટલા તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. આ ચોમાસાની ઇનિંગમાં સૌથી વધુ પ્રભાવિત દક્ષિણ ગુજરાતનું નવસારી રહ્યું છે, જ્યાં આભ ફાટ્યું હોય તેમ ટૂંકા સમયમાં જ ચાર ઇંચ જેટલો મુશળધાર વરસાદ ખાબકી ગયો છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા તાજા બુલેટિન અનુસાર, કુદરતનો આ પ્રકોપ હજી અટકવાનો નથી. આગામી પાંચ દિવસ સુધી સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે પવન ફૂંકાવા સાથે અને વીજળીના ભયાનક કડાકા-ભડાકા સાથે ‘થંડરસ્ટોર્મ ચેતવણી’ એટલે કે વાવાઝોડા સાથે વરસાદની ગંભીર આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ કુદરતી આફતની સંભાવનાને જોતા રાજ્યના તમામ સ્થાનિક વહીવટી તંત્રો અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટની ટીમોને 24 કલાક એલર્ટ પર રહેવાના કડક આદેશો આપી દેવામાં આવ્યા છે.
અત્યાર સુધીના વરસાદી આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો નવસારીના જલાલપોર અને ચીખલીમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે નદી-નાળા છલકાયા છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના અમરેલીના સાવરકુંડલા તેમજ વલસાડના ધરમપુર અને નાનાપોંઢામાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. ડાયમંડ સિટી સુરત સહિત તેના આજુબાજુના ગ્રામીણ વિસ્તારો જેમ કે કામરેજ, પલસાણા, મહુવા, બારડોલી, ઓલપાડ અને ચોર્યાસી તાલુકાઓમાં એક ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબકતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. બીજી તરફ મધ્ય ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાના વાસો, ડાંગના વઘઇ, ગીર સોમનાથના ઉના અને તાપીના વાલોડમાં પણ સાર્વત્રિક વરસાદ પડવાના અહેવાલો છે. આ કાચા સોના જેવા વરસાદને પગલે જગતનો તાત ગણાતો ખેડૂત વર્ગ વાવણીના કાર્યોમાં જોતરાઈ ગયો છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ભારે ખુશીનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે.