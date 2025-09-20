મોહનલાલને દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર મળશે, ભારત સરકારે જાહેરાત કરી

ભારતીય સિનેમાની દુનિયામાં ઘણા પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારો છે. દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર સિનેમા ક્ષેત્રના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોમાંનો એક છે. તાજેતરમાં, ભારત સરકારે દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર 2023 માટે નામાંકિત નામની જાહેરાત કરી છે. દક્ષિણ ભારતીય અભિનેતા મોહનલાલને આ પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમાચારથી અભિનેતાના ચાહકોમાં ઉત્સાહ અને આનંદની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.
Mohanlal’s remarkable cinematic journey inspires generations! 🌟
The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP
— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025
મોહનલાલ માટે આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે. દાદાસાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર પસંદગી સમિતિની ભલામણ પર આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ પુરસ્કાર ભારતીય સિનેમામાં સર્વોચ્ચ સન્માન માનવામાં આવે છે. મોહનલાલને 23 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ 71મા રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારોમાં આ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે.
Shri Mohanlal Ji epitomises excellence and versatility. With a rich body of work spanning decades, he stands as a leading light of Malayalam cinema, theatre and is deeply passionate about the culture of Kerala. He has also delivered remarkable performances in Telugu, Tamil,… https://t.co/4MWI1oFJsJ pic.twitter.com/P0DkKg1FWL
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અભિનેતાને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે લખ્યું, “મોહનલાલ જી શ્રેષ્ઠતા અને બહુમુખી પ્રતિભાના પ્રતીક છે.” દાયકાઓ સુધી ચાલેલી તેમની શાનદાર કારકિર્દીએ તેમને મલયાલમ સિનેમા અને રંગભૂમિના તેજસ્વી સ્ટાર્સમાંના એક બનાવ્યા છે. તેઓ કેરળની સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ઉત્સાહી છે અને તેમના કાર્ય દ્વારા તેને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમણે તેલુગુ, તમિલ, કન્નડ અને હિન્દી ફિલ્મોમાં પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
અશ્વિની વૈષ્ણવે અભિનંદન આપ્યા
રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પણ અભિનેતાને અભિનંદન આપ્યા. તેમણે તેમના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે કેરળની સુંદર ભૂમિ આદિપોલીથી લઈને વિશ્વભરના દર્શકો સુધી, તેમના કાર્યએ આપણી સંસ્કૃતિની ઉજવણી કરી છે અને આપણી આકાંક્ષાઓને વધારી છે. તેમનો વારસો ભારતની સર્જનાત્મક ભાવનાને પ્રેરણા આપતો રહેશે.