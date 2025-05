પંજાબ-હરિયાણા સહિત 6 રાજ્યોમાં મોક ડ્રીલ

આતંકવાદને જોરદાર ફટકો આપ્યા બાદ ભારત ભવિષ્યની કટોકટી માટે તેની તૈયારીઓને મજબૂત બનાવવામાં વ્યસ્ત છે. ઓપરેશન શીલ્ડ હેઠળ, છ સરહદી રાજ્યો ગુજરાત, રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં મોક ડ્રીલ કરવામાં આવી રહી છે. મોક ડ્રીલ માટે પસંદ કરાયેલ સમય સાંજે 5 થી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીનો છે. કેટલાક રાજ્યોમાં બ્લેકઆઉટ મોક ડ્રીલ પણ કરવામાં આવી હતી.

Junagadh, Gujarat: A blackout was observed in Keshod as part of the mock drill conducted under Operation Shield

— IANS (@ians_india) May 31, 2025