ગ્લોબલ વિવાદ બાદ માર્ક ઝુકરબર્ગે આપી સફાઈ, સુરક્ષા નિયમો થશે વધુ કડક

વિશ્વના અગ્રણી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુકની પેરન્ટ કંપની ‘મેટા’ ના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) માર્ક ઝુકરબર્ગે પોતાની કંપનીની સુરક્ષા પ્રણાલીમાં થયેલી ગંભીર બેદરકારીઓ સ્વીકારીને સત્તાવાર રીતે માફી માંગી છે.
એલ્ગોરિધમની ખામી અને પેઇડ બૂસ્ટિંગનો સ્વીકાર
મેટા દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સત્તાવાર નિવેદનમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે:
ચૂક અને બેદરકારી: પ્લેટફોર્મ પર ચાઈલ્ડ સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝ મટીરિયલ (CSAM), એઆઈ (AI) જનરેટેડ ડીપફેક્સ અને એલ્ગોરિધમ સ્કેનિંગમાં ભારે બેદરકારી દાખવવામાં આવી હતી.
પૈસા લઈને કન્ટેન્ટ બૂસ્ટ: કંપનીએ કબૂલ્યું કે પ્લેટફોર્મ પર ચોક્કસ પ્રકારના નુકસાનકારક અને વિવાદાસ્પદ કન્ટેન્ટને ઝડપથી ફેલાવવા માટે મોટો આર્થિક વ્યવહાર થયો હતો, અને કંપનીના એલ્ગોરિધમે તેને પ્રમોટ અને બૂસ્ટ કરવામાં મદદ કરી હતી.
ઓનલાઇન બાળ સુરક્ષા પર ઊભા થયા ગંભીર પ્રશ્નો
વિશ્વભરની ટેક એજન્સીઓ અને યુઝર ગ્રુપ્સ દ્વારા મેટા પર સતત દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું કે તે સગીરોની સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડતી સામગ્રી અને નકલી ડીપફેક વીડિયોને તાત્કાલિક હટાવે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે અનેક ફરિયાદો અને રિપોર્ટ્સ મળવા છતાં આવા સંવેદનશીલ કન્ટેન્ટને સમયસર પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવવામાં આવ્યા નહોતા.
ઝુકરબર્ગે આપ્યો કડક સુધારાનો ભરોસો
પોતાની ભૂલો પર ઊંડું દુઃખ અને ખેદ વ્યક્ત કરતા માર્ક ઝુકરબર્ગે જણાવ્યું હતું કે મેટા પોતાની સિક્યોરિટી સિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે નવી અને મજબૂત બનાવી રહી છે. તેમણે આશ્વાસન આપ્યું હતું કે ભવિષ્યમાં આવી કોઈપણ ગંભીર ખામી કે અંકુશ બહારની પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે એલ્ગોરિધમમાં કડક ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને બાળ સુરક્ષા (Child Safety) સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓ પર ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ અપનાવવામાં આવશે.