ઋષિ સુનક અને મેલોનીની મુલાકાત વાયરલ, સોશિયલ મીડિયા પર મીમ્સનો વરસાદ

બ્રિટિશ વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક અને ઈટાલીના પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોની વચ્ચેની મુલાકાતની એક ક્ષણ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે. હા, આ ક્લિપ જોયા પછી મીમસેના મોદીજીની સ્થિતિનું વર્ણન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે! વાસ્તવમાં, મેલોની-મોદીની કેમેસ્ટ્રી વિશેના ઘણા મીમ્સ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થાય છે.

આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે યુકેના પીએમ સુનક 50મી G7 કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે ઇટાલી પહોંચ્યા, ત્યારે મેલોનીએ તેમનું ખૂબ જ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. આવી સ્થિતિમાં બંનેની એક ક્ષણ કેમેરામાં કેદ થઈ અને એક મીમનું કારણ બની ગઈ. નીચે તમે આને લગતા વાયરલ મીમ્સ જોઈ શકો છો.

#WATCH | Borgo Egnazia: Italian PM Giorgia Meloni receives United Kingdom PM Rishi Sunak, as he arrives for the 50th G7 Summit. (Video Source: Reuters) pic.twitter.com/fpGFlnDZ2r — ANI (@ANI) June 13, 2024



ઈટાલીના અપુલિયામાં 50મી G7 સમિટ યોજાઈ રહી છે. G7માં અમેરિકા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ઇટાલી, જર્મની, કેનેડા અને જાપાનનો સમાવેશ થાય છે. આ સમિટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત દેશ અને વિશ્વની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓના વડાઓ હાજર છે. જેમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન, કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડો, જાપાનના વડાપ્રધાન ફ્યુમિયો કિશિદા અને બ્રિટિશ પીએમ ઋષિ સુનાકનો સમાવેશ થાય છે.

