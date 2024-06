T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પાકિસ્તાન બહાર, અમેરિકા ઇતિહાસ રચ્યો

પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ખરાબ પ્રદર્શનની આડ અસર એવી રહી છે કે બાબર આઝમની ટીમની હજુ એક મેચ બાકી છે પરંતુ તે પહેલા જ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ફ્લોરિડામાં વરસાદને કારણે આયર્લેન્ડ અને અમેરિકા વચ્ચેની મેચ રમાઈ શકી ન હતી અને અમેરિકન ટીમને વધુ એક પોઈન્ટ મળ્યો હતો. આ સાથે તે સુપર-8માં પહોંચી હતી. જ્યારે પાકિસ્તાનની ટીમ સુપર-8ની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી.

USA make history 👏

They qualify for the Super Eight of the #T20WorldCup 2024 🤩

All standings ➡️ https://t.co/4OhqjELNn5 pic.twitter.com/YkfOzSfMjj

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 14, 2024