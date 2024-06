PM મોદીએ G-7 સમિટમાં આપ્યો ‘AI ફોર ઓલ’નો નારો

સતત ત્રીજી વખત દેશના વડાપ્રધાન તરીકે ચૂંટાયા બાદ નરેન્દ્ર મોદી તેમની પ્રથમ વિદેશ યાત્રા પર ઈટાલીમાં છે. તેઓ ‘G-7 સમિટ’માં ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. શુક્રવારે પીએમ મોદીએ G7 સમિટના આઉટરીચ સેશનમાં ભાગ લીધો હતો. આને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે ગયા અઠવાડિયે તમારામાંથી ઘણા યુરોપિયન સંસદની ચૂંટણીમાં વ્યસ્ત હતા. ભારતમાં પણ થોડા મહિના પહેલા ચૂંટણીનો સમય હતો. ભારતની જનતાએ મને સતત ત્રીજી વખત સેવા કરવાની તક આપી એ મારું સૌભાગ્ય છે. આ સાથે તેમણે એઆઈ ફોર ઓલનું સૂત્ર આપ્યું હતું.

Spoke at the G7 Outreach Session on AI and Energy, Africa and Mediterranean. Highlighted a wide range of subjects, notably, the wide scale usage of technology for human progress. The rise of technology in various aspects of human life has also reaffirmed the importance of cyber… pic.twitter.com/lafxE4aJos

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024