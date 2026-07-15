અંદર જ અંદર સળગી રહ્યું છે મણિપુર! સરકાર પાસે તાત્કાલિક ઉકેલની માંગ

પૂર્વોત્તર રાજ્ય મણિપુરમાં શાંતિ સ્થાપવાના તમામ પ્રયાસો વચ્ચે ફરી એકવાર અશાંતિ ફેલાઈ ગઈ છે. આ રાજ્ય અંદરથી વંશીય હિંસાની આગમાં ઉકળી રહ્યું છે. ગત જાન્યુઆરી 2026 થી લઈને જુલાઈના બીજા અઠવાડિયા સુધીના છેલ્લા સાત મહિનામાં રાજ્યમાં નાગા અને કુકી સમુદાયો વચ્ચે લોહિયાળ ઝપાઝપી અને તણાવની ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 85 FIR દાખલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે આ હિંસક અથડામણોમાં 24 લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. અગાઉના મૈતેઈ-કુકી સંઘર્ષ પછી, હવે નાગા અને કુકી સશસ્ત્ર જૂથો વચ્ચે હિંસક અથડામણ, અપહરણ, આગજની અને આર્થિક નાકેબંધી (બ્લોકેડ) ની ઘટનાઓ ઝડપથી વધી રહી છે.
મણિપુરના પહાડી જિલ્લાઓમાં વર્ષ 2026 ની શરૂઆતથી જ આ તણાવ શરૂ થઈ ગયો હતો. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 214 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે અને 75 થી વધુ શંકાસ્પદ લોકોની અટકાયત કરી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આમાંથી 19 લોકોની હિંસા ભડકાવવાના આરોપસર ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જાન્યુઆરીથી મધ્ય જુલાઈ વચ્ચેની હિંસામાં 24 લોકોના મોત ઉપરાંત ઓછામાં ઓછા 47 લોકો ઘાયલ થયા છે.
હિંસાથી પ્રભાવિત પાંચ મોટા વ્યૂહાત્મક વિસ્તારો
મણિપુર વહીવટીતંત્રે પાંચ મોટા ક્ષેત્રોને અતિ-સંવેદનશીલ હિંસાગ્રસ્ત વિસ્તારો તરીકે ઓળખી કાઢ્યા છે, જે દર્શાવે છે કે આ સંઘર્ષ હવે સ્થાનિક સ્તરે સીમિત નથી રહ્યો. આ વિસ્તારો કનેક્ટિવિટી અને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હાઇવે અને સરહદો છે:
ઉખરુલ-ઇમ્ફાલ-ઉખરુલ રોડ
કાંગપોકપી-ઇમ્ફાલ-કોહિમા રોડ
કામજોંગમાં મ્યાનમાર સરહદ નજીકના સરહદી ગામો (જ્યાં 2 July 2026 ના રોજ બંને જૂથો વચ્ચે ભારે ગોળીબાર થયો હતો અને 20 થી વધુ ઘરોને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી)
તામેંગલોંગ અને કાંગપોકપી વચ્ચેના સરહદી ગામો
સેનાપતિ અને કાંગપોકપી વચ્ચેના સરહદી ગામો
સરકારી ડેટા અનુસાર, જાન્યુઆરી મહિનો શાંતિપૂર્ણ રહ્યો હતો, પરંતુ ફેબ્રુઆરીમાં ઉખરુલમાં પ્રથમ હિંસક ઘટના બની હતી. માર્ચ, એપ્રિલ, મે અને જૂન મહિનામાં આ હિંસા ચરમસીમાએ પહોંચી હતી, જેમાં અનેક લોકોના મોત થયા હતા.
ઉખરુલ: હિંસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર (Hotspot)
આ આખા વિવાદની શરૂઆત ફેબ્રુઆરી 2026 માં ઉખરુલ જિલ્લાના લિતાન ગામમાં એક મામૂલી વિવાદ બાદ થઈ હતી, જેણે ધીમે-ધીમે વંશીય રમખાણનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું. ઉખરુલમાં સૌથી વધુ અશાંતિ જોવા મળી છે, જેના કારણે પોલીસ એક્શન પણ અહીં સૌથી વધુ થઈ છે. આ એકલા જિલ્લામાં 46 FIR નોંધાઈ છે, 150 થી વધુ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, 42 થી વધુ લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને 13 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
કાંગપોકપી: બીજું મોટું હોટસ્પોટ
હિંસાનું બીજું મોટું કેન્દ્ર કાંગપોકપી જિલ્લો રહ્યો છે, જ્યાં માર્ચથી શરૂ કરીને જુલાઈ સુધી સતત હિંસક બનાવો, જાનહાનિ અને ઈજાના કેસો નોંધાયા છે. પોલીસે આ જિલ્લામાં 23 FIR નોંધી છે અને 35 થી વધુ દરોડા પાડીને 33 થી વધુ લોકોની અટકાયત કરી છે, જેમાંથી 6 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઉખરુલ અને કાંગપોકપી બંને જિલ્લાઓમાં જ કુલ મળીને 69 (કુલ 85 માંથી) એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.
કેન્દ્ર સરકાર પાસે કૂટનીતિક અને રાજકીય ઉકેલની માંગ
આ હિંસા વચ્ચે મણિપુરના એક પ્રમુખ કુકી-જો (Kuki-Zo) સંગઠને સોમવારે (13 July) દાવો કર્યો હતો કે આ વર્ષે માર્ચ મહિનાથી ઉગ્રવાદી જૂથો દ્વારા તેમના સમુદાયના ઓછામાં ઓછા 15 લોકોની હત્યા કરવામાં આવી છે અને 14 ગામોના આશરે 55 ઘરોને સળગાવી દેવામાં આવ્યા છે. સંગઠને કેન્દ્ર સરકારને આ તમામ ઘટનાઓની નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા અને મણિપુર સંકટનો કાયમી રાજકીય ઉકેલ લાવવા અપીલ કરી છે. વધુમાં, કુકી-જો વિસ્તારોમાં તબીબી સુવિધાઓ અને આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની તંગીને કારણે માનવતાવાદી કટોકટી વધુ ઘેરી બની હોવાનું જણાવી કાયદા હેઠળ સમાન સુરક્ષા પૂરી પાડવાની માંગ કરવામાં આવી છે.