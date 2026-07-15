મેક ઈન ઈન્ડિયા અંતર્ગત કેબિનેટના 7 ઐતિહાસિક નિર્ણયો

ભારતને વિશ્વનું અગ્રણી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને હાઇ-ટેક મેન્યુફેક્ચરિંગ પાવરહાઉસ બનાવવાની દિશામાં કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો અને ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં ‘ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0’ (ISM 2.0) ને સત્તાવાર રીતે લીલી ઝંડી આપી દેવામાં આવી છે. સરકારે દેશની અંદર જ સેમિકન્ડક્ટર અને ચિપ ઇકોસિસ્ટમને સંપૂર્ણપણે વિકસિત કરવા માટે આ મિશન હેઠળ રૂ. 1.27 lakh crore ના જંગી બજેટની જાહેરાત કરી છે. આ નવો તબક્કો સેમિકન્ડક્ટર મિશનના પહેલા ફેઝ (ISM 1.0) ની સફળતાને આગળ ધપાવશે અને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં ભારતને મજબૂત સ્થાન અપાવશે.
મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ મોટી જાહેરાત
કેન્દ્રીય કેબિનેટ અને કેબિનેટ કમિટી ઓન ઇકોનોમિક અફેર્સ (CCEA) ની બેઠક બાદ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પત્રકાર પરિષદમાં આ નિર્ણયોની વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે:
‘ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0’ માટે રૂ. 1.27 lakh crore ની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
દેશમાં દેશી મોબાઈલ ઉત્પાદનને વેગ આપવા માટે ‘મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્કીમ (MPMS)’ હેઠળ રૂ. 62,500 crore મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
આ બંને નિર્ણયોથી ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદનની ક્ષમતામાં અભૂતપૂર્વ વધારો થશે અને સેંકડો રોજગારીની નવી તકો ઉભી થશે.
કેબિનેટના કુલ 7 મોટા નિર્ણયો (રૂ. 2.19 લાખ કરોડનું પેકેજ)
આ સેમિકન્ડક્ટર મિશન પેકેજ એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં મંજૂર કરાયેલા 7 મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયોનો એક ભાગ છે, જેની કુલ કિંમત આશરે રૂ. 2.19 lakh crore થી વધુ થાય છે. કેબિનેટે મંજૂર કરેલા અન્ય મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સ નીચે મુજબ છે:
વારાણસી (કાશી) ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર: કાશીમાં તદ્દન નવા આધુનિક માળખાકીય સંશોધનો અને વિકાસ માટે પ્રથમ બે મોટા નિર્ણયો લેવાયા છે.
સેમિકન્ડક્ટર 2.0: ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો નિર્ણય ‘સેમિકોન 2.0 મિશન’ સાથે સંબંધિત છે.
યુરિયા-2026 નીતિ: ખેતી ક્ષેત્રના પ્રોત્સાહન માટે યુરિયા-2026 માટે નવી રાષ્ટ્રીય રોકાણ નીતિની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
રેલવે પ્રોજેક્ટ્સ: પૂર્વીય ભારતમાં રેલ નેટવર્કને મજબૂત કરવા માટે પારાદીપ-હરિદાસપુર રેલ લાઇનને ડબલ કરવા અને ડાંગોઆપોસી તથા રાજખરસવાં વચ્ચે ચોથી રેલ લાઇન નાખવાની યોજનાને મંજૂરી અપાઈ છે.
કેન્દ્રીય મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર, આ તમામ યોજનાઓ પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય દેશના જુદા-જુદા ક્ષેત્રોમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઔદ્યોગિક સ્પર્ધાત્મકતાને પ્રોત્સાહન આપી ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે.