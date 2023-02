મોરબી દુર્ઘટનામાં કોર્ટનો હુકમ, જયસુખ પટેલને કરાયો જેલ હવાલે

મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટના કેસ મામલે હાલમાં એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આ ઘટનાના મુખ્ય આરોપી જયસુખ પટેલને જેલ હવાલે કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટનાના મુખ્ય આરોપી અને ઓરેવા ગ્રુપના જયસુખ પટેલના સાત દિવસના રિમાન્ડ પૂર્ણ થતાં કોર્ટમાં રજૂ કરાયો હતો. જેમા જયસુખ પટેલને જેલ હવાલે કરવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ પોલીસ જયસુખ પટેલને મેડિકલ તપાસ કરાવીને જેલ હવાલે કરશે.

2022 Morbi bridge collapse | Accused, Oreva Group promoter Jaysukh Patel sent to jail. He was produced before Morbi Sessions court today at the end of his 7-day Police remand and was sent to jail after the Police didn't seek any further remand. #Gujarat

— ANI (@ANI) February 8, 2023