LPG-PNG કનેક્શન માટે સરકારના નવા નિયમો જાહેર

જો તમારા ઘરમાં પણ એલપીજી (LPG) સિલિન્ડર અથવા પાઇપલાઇન ગેસ (PNG) કનેક્શનનો ઉપયોગ થાય છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. દેશમાં રાંધણ ગેસના દુરુપયોગ અને બ્લેક માર્કેટિંગને રોકવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ડિસ્ટ્રિબ્યુશન સિસ્ટમમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. તેલ કંપનીઓએ ‘એક ઘર, એક ગેસ કનેક્શન’ ના નિયમને સખત રીતે લાગુ કરવા માટે 30 અને 90 દિવસના નવા પ્રોટોકોલની જાહેરાત કરી છે. આ નવા નિયમોની અવગણના કરવાથી ગ્રાહકોએ આર્થિક નુકસાન અને કનેક્શન બ્લોક થવાની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
શું છે ‘એક ઘર, એક ગેસ કનેક્શન’ ની સખત નીતિ?
સરકાર અને તેલ કંપનીઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગેસ સિલિન્ડરોની ગેરકાયદેસર હોર્ડિંગ (સંગ્રહખોરી) અને કમર્શિયલ ઉપયોગને રોકવાનો છે. નવી નીતિ હેઠળ, એક જ સરનામા પર અથવા એક જ પરિવારના (રેશનકાર્ડ/ઘર) નામે એકથી વધુ એલપીજી કનેક્શન રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. પ્રશાસનને અગાઉ ફરિયાદો મળી હતી કે એક જ ઘરમાં મલ્ટીપલ કનેક્શન હોવાને કારણે સિલિન્ડરોની ગેરકાયદેસર રીફિલિંગ થઈ રહી છે, જેને નાથવા માટે આ કડક પગલું લેવાયું છે.
એલપીજી-પીએનજીનો નવો પ્રોટોકોલ: જાણો 30 અને 90 દિવસનો નિયમ
પાઇપલાઇન નેચરલ ગેસ (PNG) અને એલપીજી સિલિન્ડર બંનેનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો માટે હવે સમયસીમા નક્કી કરવામાં આવી છે:
30 દિવસનો નિયમ: જો તમારા ઘરે નવું પીએનજી (PNG) કનેક્શન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે, તો તમારે આગામી 30 Days ની અંદર તમારું જૂનું એલપીજી સિલિન્ડર કનેક્શન સરેન્ડર કરવું પડશે અથવા તેને હોલ્ડ પર રાખવું પડશે.
90 દિવસનો નિયમ: કોઈપણ સંજોગોમાં પીએનજી લાઇન શરૂ થયાના 90 Days (3 મહિના) ની અંદર ગ્રાહકે પોતાના જૂના એલપીજી કનેક્શનનો નિકાલ અથવા સરેન્ડર પ્રોટોકોલ પૂરો કરવો અનિવાર્ય રહેશે. જો આ સમયગાળામાં કનેક્શન સરેન્ડર નહીં થાય તો તે ગેરકાયદેસર ગણાશે.
રીફિલિંગ માટે પહેલાથી જ લાગુ છે 25 અને 45 દિવસના નિયમો
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે સરકારે ગેસ સિલિન્ડરના નિયમો કડક કર્યા હોય, આ પહેલા પણ બુકિંગની ટાઈમલાઈનને નિયંત્રિત કરવામાં આવી ચૂકી છે. શરૂઆતી નિયમો અનુસાર, એક સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી ગ્રાહક આગામી 25 Days પહેલા બીજું સિલિન્ડર (રીફિલ) બુક કરાવી શકતા નથી. આ ઉપરાંત, સબસિડી વાળા સિલિન્ડરોના યોગ્ય વિતરણ માટે અને બજારમાં ગેસની અછત ન સર્જાય તે માટે બે સિલિન્ડરોની ડિલિવરી વચ્ચે ઓછામાં ઓછો 45 Days નો ગાળો રાખવાનો નિયમ પણ અમલી બનાવવામાં આવ્યો હતો.
નિયમ તોડશો તો કનેક્શન બ્લોક થશે, સબસિડી પર પણ પડશે ફટકો
જો કોઈ ગ્રાહક આ નવી સમયસીમાની અવગણના કરે છે, તો તેને મોટું નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે. નક્કી કરેલી સમયસીમા (90 Days) ની અંદર વધારાના કનેક્શનની માહિતી ન આપવા પર ઓઇલ કંપનીઓ કનેક્શનને કાયમ માટે બ્લોક (Block) કરી દેશે. આ સિવાય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર ગ્રાહકોને મળતી સરકારી સબસિડી (LPG Subsidy) તાત્કાલિક અટકાવી દેવામાં આવશે અને કાયદાકીય દંડ પણ વસૂલવામાં આવી શકે છે.
મુશ્કેલીથી બચવા માટે તરત જ કરો આ 2 કામ
જો તમારા ઘરમાં પણ એકથી વધુ ગેસ કનેક્શન છે અથવા એલપીજી અને પીએનજી બંને સાથે ચાલી રહ્યા છે, તો મુશ્કેલીથી બચવા નીચે મુજબના પગલાં ભરો:
સરેન્ડર અથવા ટ્રાન્સફર: તમારી નજીકની ગેસ એજન્સી (Indane, HP, Bharat Gas) પર જાઓ અને વધારાનું કનેક્શન સરેન્ડર કરો. જો તમે ઇચ્છો તો તેને પરિવારના કોઈ એવા સભ્યના નામે ટ્રાન્સફર કરાવી શકો છો જે અલગ સરનામે રહેતા હોય.
e-KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો: તમારા વર્તમાન એક્ટિવ ગેસ કનેક્શનનું બાયોમેટ્રિક અથવા ઓનલાઇન ઈ-કેવાયસી (e-KYC) તાત્કાલિક પૂર્ણ કરાવો જેથી તમારું કનેક્શન કાયદેસર અને સુરક્ષિત રહે.