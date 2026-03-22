ભારતની મોટી જીત! અમેરિકા-રશિયાથી ગેસ ભરેલા જહાજો મંગલુરુ પહોંચ્યા

ભારતમાં રસોઈ ગેસના સંકટ પર હવે પૂર્ણવિરામ મુકાવા જઈ રહ્યું છે. રવિવારે સવારે અમેરિકાના ટેક્સાસથી નીકળેલું વિશાળ ટેન્કર ‘પિક્સિસ પાયોનિયર’ (Pyxis Pioneer) સુરક્ષિત રીતે ન્યુ મંગલુરુ પોર્ટ પર પહોંચી ગયું છે. તેની સાથે જ રશિયાથી કાચું તેલ અને ગેસ લઈને આવેલું જહાજ ‘એક્વા ટાઇટન’ (Aqua Titan) પણ મંગલુરુ બંદરે ડોક કરી ચૂક્યું છે. આ અગાઉ ત્રણ જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરીને ભારત આવ્યા હતા, જે ભારતની ઉર્જા વ્યવસ્થા માટે મોટી જીત ગણાય છે.
આગામી અઠવાડિયાનું શેડ્યૂલ
આગામી અઠવાડિયે ભારતની ગેસ સપ્લાય ચેઈન વધુ મજબૂત બનશે:
૨૫ માર્ચ: ‘અપોલો ઓસિયન’ નામનું જહાજ ૨૬,૬૮૭ ટન ગેસ લઈને આવશે, જે ઇન્ડિયન ઓઈલ અને ભારત પેટ્રોલિયમની જરૂરિયાત પૂરી કરશે.
૨૯ માર્ચ: વધુ એક જહાજ ૩૦,૦૦૦ ટન ગેસ લઈને પહોંચશે, જે HPCL માટે હશે.
કુલ પુરવઠો: આ અઠવાડિયે મંગલુરુમાં ૭૨,૭૦૦ ટનથી વધુ રસોઈ ગેસ પહોંચશે, જે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો માટે મોટી રાહત સાબિત થશે.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર યુદ્ધના વાદળો
એક તરફ ભારતને ગેસ મળી રહ્યો છે, તો બીજી તરફ વૈશ્વિક સ્તરે સ્થિતિ સ્ફોટક છે. અમેરિકાએ ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે ૪૮ કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે, અન્યથા ઈરાનના વીજ મથકો પર હુમલાની ચેતવણી આપી છે. આના જવાબમાં ઈરાને નકશા પર ગલ્ફ દેશોના વીજ પ્લાન્ટ્સ બતાવીને ‘Say Goodbye to Electricity’ નો અત્યંત ઉગ્ર સંદેશ આપ્યો છે. ઈરાને ધમકી આપી છે કે જો તેના પર હુમલો થશે તો તે આખા ગલ્ફ વિસ્તારને અંધારામાં ડુબાડી દેશે.
ઇન્ટરનેશનલ મેરીટાઇમ ઓર્ગેનાઇઝેશન (IMO) માં ઈરાનના પ્રતિનિધિ અલી મૌસવીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે હોર્મુઝનો માર્ગ માત્ર ઈરાનના ‘દુશ્મનો’ (અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ) માટે જ બંધ રહેશે. તેમણે કહ્યું કે જો હુમલા બંધ કરી દેવામાં આવે તો તણાવ ઓછો થઈ શકે છે, પરંતુ ઈરાનને હવે માત્ર યુદ્ધવિરામ નહીં પણ જંગનો કાયમી અંત જોઈએ છે.