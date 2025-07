આઝમગઢમાં અખિલેશ યાદવની સુરક્ષામાં ચૂક ! સ્ટેજ પાસે યુવક પહોંચ્યો

સમાજવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને ઉત્તર પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવ ગુરુવાર, 3 જુલાઈના રોજ આઝમગઢમાં છે. આ દરમિયાન તેમના કાર્યક્રમમાં સુરક્ષામાં ખામી સામે આવી છે. એક યુવક તેમના કાર્યક્રમના સ્ટેજ પાસે પહોંચી ગયો હતો. જોકે, પોલીસે તાત્કાલિક યુવકને રોક્યો અને તેને કસ્ટડીમાં લીધો. આ ઘટના બાદ એસપીએ વહીવટીતંત્ર પર આરોપ લગાવ્યો છે.

VIDEO | Security breach during Samajwadi Party president Akhilesh Yadav’s public event in Azamgarh. A youth tried to jump over the security barricading. He was taken into custody by the police.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yxyGDEK74M

— Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2025