56 હજારનો સ્કાર્ફ પહેરીને ઘેરાયા ખડગે

ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાની લુઈસ વિટન બેગ બાદ હવે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેનો લુઈસ વિટનનો સ્કાર્ફ ચર્ચામાં આવી ગયો છે. શાસક પક્ષે ખડગેના ખેસને લઈને ગૃહમાં સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ગૃહમાં પીએમ મોદીના ભાષણ પહેલા વિપક્ષ અદાણી કેસને લઈને હંગામો મચાવી રહ્યો હતો અને તે દરમિયાન પીયૂષ ગોયલે ખડગેના ખેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. બીજેપી સાંસદ પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે જેપીસીની તપાસ અંગત મામલામાં ન થઈ શકે. તેણે આગળ કહ્યું, ‘ખડગે જી આજે લુઈસ વિટનનો સ્કાર્ફ પહેરે છે. શું આપણે આની પણ તપાસ કરવા માટે સંયુક્ત સમિતિની રચના કરવી જોઈએ? તેને દુપટ્ટો ક્યાંથી મળ્યો, કોણે આપ્યો અને તેની કિંમત કેટલી?’ ગોયલના આ નિવેદન બાદ સોશિયલ મીડિયા પર પણ તેની ચર્ચા થવા લાગી છે.

PM @narendramodi sports a blue jacket made from recycled bottles sending a green message of fighting climate change …

પ્લાસ્ટિક રિસાયકલ કરેલા જેકેટનો ઉલ્લેખ કરતા ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શહઝાદ પૂનાવાલાએ કહ્યું કે જ્યારે પીએમ મોદીએ ટકાઉ વિકાસ અને પર્યાવરણનો લીલો સંદેશ આપ્યો ત્યારે ખડગેએ 56,332 રૂપિયાનો મોંઘો લૂઈસ વિટન સ્કાર્ફ પહેર્યો હતો. તેણે ટ્વિટ કર્યું, ‘સ્વાદ અપના અપના, સંદેશ અપના અપના… કોઈ નિર્ણય નથી લઈ રહ્યું.’

Taste Apna Apna , Message Apna Apna

PM @narendramodi sends a “green message” with his sustainable fashion – blue jacket; enlisting Jan Bhagidari for the cause of sustainable growth & environment

Meanwhile, Kharge ji sports an expensive LV scarf 🧣 ((not making any judgment)) pic.twitter.com/RijtfCCsGq

