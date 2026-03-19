કેરળમાં કોંગ્રેસે 37 ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી

કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૬ના જંગમાં જીત મેળવવા માટે કોંગ્રેસ પોતાની રણનીતિ તેજ કરી દીધી છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા મડાગાંઠ અને આંતરિક ખેંચતાણ બાદ આખરે ગુરુવારે મોડી રાત્રે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે 37 ઉમેદવારોની બીજી યાદીને મંજૂરી આપી દીધી છે. અગાઉ પ્રથમ તબક્કામાં પક્ષે ૫૫ નામોની જાહેરાત કરી હતી, અને હવે આ બીજી યાદી સાથે કોંગ્રેસે રાજ્યના મહત્વના મતક્ષેત્રોમાં પોતાના મજબૂત ચહેરાઓ મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ખાસ કરીને કન્નૂર બેઠક પર સાંસદ કે. સુધાકરન દ્વારા ટિકિટની વહેંચણીને લઈને ઉઠાવવામાં આવેલા વિરોધ બાદ પક્ષમાં જે હલચલ મચી હતી, તેનો અંત આવતા નેતાઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
આ નવી યાદીમાં પક્ષે અનુભવી નેતાઓ અને યુવા ચહેરાઓ વચ્ચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. મુખ્ય ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો, ઉડુમાથી કન્નન નીલકાંતન, ત્રિકારીપુરથી સંદીપ વરિયર અને કાલિયાસેરીથી રાજીવ કપરેચેરીને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. કન્નૂર જેવી પ્રતિષ્ઠિત બેઠક પર એડવોકેટ ટી.ઓ. મોહનને જવાબદારી સોંપાઈ છે, જ્યારે મટ્ટાનુરથી ચંદ્રન થિલેનકારી મેદાનમાં ઉતરશે. તે જ રીતે, પટ્ટામ્બીથી ટી.પી. શાજી, શોરનૂરથી પી. હરિગોવિંદન અને કુન્નમકુલમથી અજય મોહનને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. મધ્ય અને દક્ષિણ કેરળની બેઠકો પર પણ કોંગ્રેસે મજબૂત પકડ જાળવવા માટે કોચ્ચિથી મોહમ્મદ શિયાસ અને તિરુવનંતપુરમથી દીપક જોય જેવા દિગ્ગજોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.