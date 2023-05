કર્ણાટકમાં ગુરુવારે થઈ શકે છે સીએમ પદના શપથ, ડીકે શિવકુમાર કે સિદ્ધારમૈયામાં કોનું પલડું ભારે ?

કર્ણાટકના આગામી મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તેના પર સસ્પેન્સ યથાવત છે. કર્ણાટકમાં સીએમ પદની શપથ ગ્રહણ ગુરુવારે થઈ શકે છે. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા અને કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ડીકે શિવકુમાર મુખ્યમંત્રી પદની રેસમાં આગળ છે. કોંગ્રેસના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સિદ્ધારમૈયાનો હાથ ઉપર છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સિદ્ધારમૈયાને મોટાભાગના ધારાસભ્યોનું સમર્થન મળ્યું હશે, પરંતુ જો ડીકે શિવકુમારને વધુ સમર્થન મળ્યું હોત, તો નિર્ણય તેમના પક્ષમાં જઈ શકે છે. કોંગ્રેસના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાર્ટી નેતૃત્વ વિચારી રહ્યું છે કે આજે અથવા આવતીકાલ સુધીમાં મુખ્યમંત્રીના નામની જાહેરાત કરવામાં આવે અને ગુરુવારે શપથ લેવડાવે. અત્યાર સુધીની વિચારસરણી મુજબ એક મુખ્યમંત્રી અને માત્ર એક નાયબ મુખ્યમંત્રીની સાથે 24-25 મંત્રીઓએ પણ એકસાથે શપથ લેવા જોઈએ.

Siddaramiah leaves for Delhi to meet Congress leadership, party to decide on CM face after Karnataka win

Read @ANI Story | https://t.co/Nsdb7dsshu#Siddaramiah #Congress #Karnataka pic.twitter.com/8CRCFV9zts

— ANI Digital (@ani_digital) May 15, 2023