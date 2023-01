જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલનનો મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો

ઉત્તરાખંડના જોશીમઠમાં ભૂસ્ખલનનો મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે. જ્યોતિષપીઠના જગદગુરુ શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી મહારાજે શનિવારે પોતાના વકીલ મારફતે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાહેર હિતની અરજી દાખલ કરી છે. કોર્ટે સોમવારેના રોજ આ મામલે તાત્કાલિક સુનાવણીની અપીલ કરી છે. આ માહિતી સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીના મીડિયા ઈન્ચાર્જ ડૉ. શૈલેન્દ્ર યોગી ઉર્ફે યોગીરાજ સરકારે આપી છે. જો પિટિશનમાં આ સ્થિતિ યથાવત રહેશે તો નરસિંહ મંદિર, આદિ શંકરાચાર્ય સાથે સંબંધિત પ્રાચીન સ્થળોનો નાશ થવાની સંભાવના પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પિટિશનમાં અસરગ્રસ્તોને સહાય આપવા, તેમની મિલકતનો વીમો કરાવવાની માગણી કરવામાં આવી છે.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami holds a meeting with senior officials at the Disaster Operation Center in the Dehradun Secretariat over Joshimath land subsidence concerns following his today's visit to the affected town pic.twitter.com/NojygoGuym — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 7, 2023

વિકાસના કામોનો આક્ષેપ કર્યો હતો

સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદના વકીલ પીએન મિશ્રાએ એબીપી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે, “અરજીમાં તપોવન-વિષ્ણુગઢ પાવર પ્રોજેક્ટ હેઠળ બનાવવામાં આવી રહેલી ટનલનો મુદ્દો મુખ્ય રીતે ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ માટે આ ટનલને જવાબદાર માનવામાં આવી રહી છે. એવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે. પ્રોજેક્ટ સહિત અન્ય તમામ વિકાસ કાર્યોની સમીક્ષા કરવા માટે નિષ્ણાતોને બોલાવવા. ભૂસ્ખલન માટે જવાબદાર કારણો શોધવા જોઈએ તેમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે.

આ લોકોને પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા

અરજદારે તસવીરો દ્વારા કોર્ટને બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે જોશીમઠ કેવી રીતે વિનાશના આરે બેઠું છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં 500 થી વધુ ઘરોમાં તિરાડો દેખાઈ છે. ઘણા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ સતત વણસી રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ઉત્તરાખંડ સરકાર ઉપરાંત નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDMA), નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન (NTPC), બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઈઝેશન (BRO) અને ચમોલીના DMને અરજીમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

Joshimath land subsidence | Plea filed in Supreme Court to immediately intervene to assist the reparation work of Uttarakhand to provide urgent relief to the people of Joshimath facing extremities and danger to their life and property pic.twitter.com/N5J6oJW5nh — ANI (@ANI) January 7, 2023

સીએમ ધામી પીડિતોને મળ્યા હતા

બીજી તરફ, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી પણ શનિવારે (07 જાન્યુઆરી) ગ્રાઉન્ડ ઝીરોની સ્થિતિનો તાગ મેળવવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમણે અહીં અસરગ્રસ્ત લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી. જ્યારે મુખ્યમંત્રી ધામી જોશીમઠ પહોંચ્યા ત્યારે ભૂસ્ખલનથી પ્રભાવિત લોકો તેમની સામે રડવા લાગ્યા. અનેક મહિલાઓએ મુખ્યમંત્રીનો ઘેરાવ કર્યો હતો. મહિલાઓએ મુખ્યમંત્રીને પોતાનું ઘર બચાવવા આજીજી કરી હતી. અસરગ્રસ્તોએ સીએમને કહ્યું, “અમે રાત્રે સૂઈ પણ શકતા નથી, અમે અમારા ઘરોમાં રહેવાથી પણ ડરીએ છીએ.” જેના પર મુખ્યમંત્રી ધામીએ પણ તેમને સંપૂર્ણ મદદ કરવાની ખાતરી આપી હતી. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, “તેમની પ્રથમ પ્રાથમિકતા અસરગ્રસ્તોને સલામત સ્થળે લઈ જવાની છે.