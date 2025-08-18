જાન્હવીનો ટ્રોલર્સને જવાબ- કહ્યું દરરોજ ‘ભારત માતા કી જય’ બોલીશ

જાહ્નવી કપૂરે મુંબઈના ઘાટકોપરમાં જન્માષ્ટમી દહીં હાંડી ઉજવણીમાં હાજરી આપી હતી, જ્યાં તેણીએ નાળિયેરથી મટકી ફોડી હતી અને ભારત માતા કી જયનો નારો લગાવ્યો હતો. આ પછી, કેટલાક લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર તેની મજાક ઉડાવી હતી. યુઝર્સે કહ્યું હતું કે જાહ્નવીએ જન્માષ્ટમીને સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે સમજી લીધી હતી. જાહ્નવીના ઉત્સાહિત વીડિયોને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ દ્વારા મીમ બનાવવામાં આવ્યો હતો. જાહ્નવી કપૂરે હવે આ બાબતે ટ્રોલ્સને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.
જાહ્નવી કપૂરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જન્માષ્ટમીનો આખો વીડિયો શેર કર્યો અને લખ્યું, ‘આખો વીડિયો તમારા માટે છે. લોકોએ કાર્યક્રમમાં ભારત માતા કી જયનો નારા લગાવ્યા હતા, જો તેઓના નારા બાદ ના બોલુ તો સમસ્યા અને જો તમે બોલો છો તો તે વીડિયોનો ઉપયોગ મીમ મટીરીયલ તરીકે કરવામાં આવે છે. બાય ધ વે, ફક્ત જન્માષ્ટમી પર જ નહીં, હું દરરોજ ભારત માતા કી જયનો નારો લગાવીશ.’
જાહ્નવી કપૂરને ઘણીવાર ટ્રોલ કરવામાં આવે છે
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે જાહ્નવી કપૂરને સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલ કરવામાં આવી હોય. થોડા મહિના પહેલા તેણીને રેમ્પ વોક માટે પણ ટ્રોલ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, તેણી ફિલ્મોમાં તેના અભિનય માટે ટ્રોલ થતી રહે છે. પરંતુ જાહ્નવી કપૂર પણ ઘણી વખત ટ્રોલર્સને યોગ્ય જવાબ આપે છે.
જાહ્નવીની ફિલ્મ ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થશે
આ દિવસોમાં જાહ્નવી કપૂર તેની આગામી ફિલ્મ ‘પરમ સુંદરી’ માટે સમાચારમાં છે. આ ફિલ્મમાં, તે દક્ષિણ ભારતીય છોકરીની ભૂમિકામાં જોવા મળશે. ફિલ્મમાં તેની સાથે સિદ્ધાર્થ મલ્હોત્રા હીરો તરીકે છે. ‘પરમ સુંદરી’ 29 ઓગસ્ટે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે.