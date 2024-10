એસ. જયશંકરે SCO સમિટમાં 8 દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કર્યા

પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO)ની બેઠક સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. SCO મંચ પરથી ભારતે ફરી એકવાર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં સુધારાની માંગનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. જેથી પરિષદને બદલાતા વૈશ્વિક પરિદ્રશ્યને અનુરૂપ બનાવી શકાય. બેઠક પૂરી થયા બાદ વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે કહ્યું કે SCO કાઉન્સિલની બેઠક સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ છે. જેમાં આઠ મહત્વના દસ્તાવેજો પર સહી કરવામાં આવી હતી. ભારતે ચર્ચામાં સકારાત્મક અને રચનાત્મક યોગદાન આપ્યું.

Signed eight outcome documents. India made a positive and constructive contribution to the deliberations.

A productive meeting of the SCO Council of Heads of Government concluded in Islamabad today.

એક પૃથ્વી, એક કુટુંબ, એક ભવિષ્ય: વિચાર પર સંવાદ વિકસાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

સ્ટાર્ટઅપ્સ અને દવા: SCO સભ્યોએ ભારતના સ્ટાર્ટઅપ ફોરમ, સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન વર્કિંગ ગ્રુપ અને પરંપરાગત દવાના પ્રયાસોને આવકાર્યા હતા.

ડીજીટલ સમાવેશઃ ડીજીટલ સમાવેશ અને ડીજીટલ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ SCO સહકારના માળખામાં સમાવવામાં આવશે.

મિશન લાઇફ: યુએનએસડીજી હાંસલ કરવા માટે મિશન લાઇફમાંથી પ્રેરણા લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

ખાદ્ય સુરક્ષા: આબોહવા-સ્થિતિસ્થાપક અને બાજરી જેવા પૌષ્ટિક અનાજના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.

બંધારણ અનુસાર કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સ: આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને યુએન ચાર્ટરના સિદ્ધાંતો અનુસાર કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.

ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ: WTO ના કેન્દ્રમાં નિયમો-આધારિત, ન્યાયી અને પારદર્શક બહુપક્ષીય ટ્રેડિંગ સિસ્ટમની પુનઃ પુષ્ટિ.

સંરક્ષણવાદી પગલાંનો વિરોધ: સંરક્ષણવાદી પગલાંનો વિરોધ, એકપક્ષીય પ્રતિબંધો અને વેપાર પ્રતિબંધો જે બહુપક્ષીય વેપાર પ્રણાલી અને વૈશ્વિક ટકાઉ વિકાસને અવરોધે છે.

બહુરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓમાં સુધારાની સખત જરૂર છે.

Delivered 🇮🇳’s national statement at the SCO Council of Heads of Government meeting today morning in Islamabad.

SCO needs to be able and adept at responding to challenges facing us in a turbulent world. In this context, highlighted that:

➡️ SCO’s primary goal of combatting… pic.twitter.com/oC2wHsWWHD

