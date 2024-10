ડિરેક્ટર રામ ગોપાલ વર્માને લૉરેન્ચ બિશ્નોઈથી ઈમ્પ્રેસ, જુઓ આ પોસ્ટ

મુંબઈ: NCP નેતા બાબા સિદ્દીકીની હત્યા બાદ સલમાન ખાનની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. આ દરમિયાન પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા રામ ગોપાલ વર્માએ ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈને લઈ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરી છે, જેની ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. રામ ગોપાલ વર્માનું કહેવું છે કે ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ કોઈ પણ ફિલ્મ સ્ટાર કરતાં વધુ સુંદર છે. તે જ સમયે તે માને છે કે સલમાન ખાને લોરેન્સ બિશ્નોઈને યોગ્ય જવાબ આપવો જોઈએ.

રામ ગોપાલ વર્માએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લોરેન્સ બિશ્નોઈનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં ગેંગસ્ટર નારંગી ટી-શર્ટ, બ્લેક-ઓરેન્જ હૂડી પહેરેલો જોવા મળે છે. ફિલ્મમેકરે કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે,’જો સૌથી મોટા ગેંગસ્ટર પર ફિલ્મ બનાવવામાં આવશે તો કોઈ નિર્માતા દાઉદ ઈબ્રાહિમ કે છોટા રાજન જેવા દેખાતા વ્યક્તિને પસંદ કરશે નહીં. પરંતુ અહીં હું એક પણ ફિલ્મ સ્ટારને જાણતો નથી જે બી (લોરેન્સ બિશ્નોઈ) કરતાં વધુ સારો દેખાતો હોય.

If a film is based on the BIGGEST GANGSTER , no film maker will cast a guy who looks like DAWOOD IBRAHIM or CHOTA RAJAN ..But here , I don’t know a single FILM STAR who is more GOOD LOOKING than B pic.twitter.com/jbZubaTtzY

રામ ગોપાલ વર્માએ સલમાન ખાનને ઉશ્કેર્યો!

આ સિવાય રામ ગોપાલ વર્માએ બીજી પોસ્ટ કરી, જેમાં તેણે સલમાન ખાનને ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈને યોગ્ય જવાબ આપવા કહ્યું. તેઓએ લખ્યું. ‘હું ઈચ્છું છું કે સલમાન ખાન બી (બિશ્નોઈ)ને યોગ્ય જવાબ આપે, નહીં તો તે ટાઈગર સ્ટારની કાયરતા જેવું લાગશે. B (બિશ્નોઈ) કરતા મોટા સુપરહીરો જેવા દેખાવાની જવાબદારી ચાહકો પ્રત્યે એસ (સલમાન ખાન)ની છે.

I wish @BeingSalmanKhan will give a SUPER COUNTER THREAT to B or otherwise , it will look like a COWARDICE of the TIGER STAR ..S K owes it to his fans to rise up as the BIGGER SUPER HERO in comparison to B

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 15, 2024