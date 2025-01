ઇસરોએ સ્પાડેક્સ સેટેલાઇટના ડોકિંગ પ્રોસેસ પૂરી કરી રચ્યો ઇતિહાસ

શ્રીહરિકોટાઃ ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશનએ સ્પાડેક્સ (SpaDeX) સેટેલાઇટની ડોકિંગની પ્રોસેસને સફળતાપૂર્વક પૂરી કરી છે. આ સેટલાઇટને ઇસરોએ 30 ડિસેમ્બરે લોન્ચ કર્યાં હતાં. ઇસરોએ જણાવ્યું હતું કે બે સેટેલાઇટ્સને 15 મીટર અને ત્રણ મીટરના અંતર સુધી લાવવાનું પરીક્ષણ સફળતાપૂર્વક પૂરું કરી લીધું છે.

ભારતે અવકાશમાં નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ સાથે ભારત આ સિદ્ધિ મેળવનાર અમેરિકા, રશિયા અને ચીન પછી ચોથો દેશ બની ગયો છે. ભારત માટે આ ખરેખર ગર્વની ક્ષણ છે.આ એક ઐતિહાસિક ક્ષણ છે: ઈસરોએ પણ આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ માટે તેની ટીમને અભિનંદન પાઠવતાં કહ્યું હતું કે SpaDeX મિશનની ડોકિંગ પ્રોસેસ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ છે. હોલ્ડ પોઇન્ટને 15 મીટરથી 3 મીટર સુધી લાવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ભારત અવકાશમાં સફળ ડોકિંગ હાંસલ કરનાર ચોથો દેશ બન્યો.

રવિવારે 12 જાન્યુઆરીએ બંને SpaDeX ઉપગ્રહો ચેઝર અને ટાર્ગેટ, એકબીજાની ખૂબ નજીક આવ્યા હતા. બંને ઉપગ્રહોને પહેલા 15 મીટર અને પછી 3 મીટર નજીક લાવવામાં આવ્યા હતા. આના એક દિવસ પહેલાં એટલે કે શનિવારે સ્પેસ ડોકિંગ એક્સપેરિમેન્ટ (SpaDeX) મિશનમાં સામેલ બે ઉપગ્રહો વચ્ચેનું અંતર 230 મીટર હતું.

હવે આ મિશન સ્પેસ સ્ટેશન અને ચંદ્રયાન-4ની સફળતા નક્કી કરશે. આંધ્ર પ્રદેશના શ્રીહરિકોટામાં આવેલા સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટરમાંથી 30 ડિસેમ્બરે ISROએ PSLV-C60 રોકેટની મદદથી આ મિશન સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું હતું.

In the upcoming days, ISRO will proceed with undocking and power transfer evaluations. #SPADEX #ISRO pic.twitter.com/tMmCcF5opG

Following the docking, ISRO has successfully managed both satellites as a combined unit.

ભારતનું પ્રથમ મિશન જેને ડોકિંગની જરૂર પડશે તે ચંદ્રયાન-4 હોઈ શકે છે. આ મિશન ચંદ્રમાંથી પૃથ્વી પર સેમ્પલ લાવશે. આ મિશનનું રિએન્ટ્રી મોડ્યુલ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં ગરમીનો સામનો કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવશે. ચંદ્રમાંથી નમૂનાઓ વહન કરતું ટ્રાન્સફર મોડ્યુલ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં રિએન્ટ્રી મોડ્યુલ સાથે ડોક કરશે.

Congratulations to our scientists at @isro and the entire space fraternity for the successful demonstration of space docking of satellites. It is a significant stepping stone for India’s ambitious space missions in the years to come.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2025