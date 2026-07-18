ઈરાને જોર્ડનમાં અમેરિકાના સૈન્ય મથક પર કર્યો ભયાનક મિસાઈલ હુમલો

મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર અને વિસ્ફોટક સ્તરે પહોંચી ગઈ છે. ઈરાનની સેના અને તેના શક્તિશાળી સંગઠન ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ જોર્ડનમાં સ્થિત અમેરિકન આર્મીના સૌથી પ્રમુખ અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી મથક ‘અલ-અઝરાક’ (Al-Azraq) પર એક સાથે ભીષણ બેલિસ્ટિક મિસાઈલો અને આત્મઘાતી (સુસાઈડ) ડ્રોન વડે હુમલો કરીને સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું છે. આ ભયાનક હુમલામાં અમેરિકાના સૈન્ય મથકને મોટું નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે.
ફાઈટર જેટ્સ નષ્ટ અને સૈનિકો ઘાયલ
પ્રાપ્ત વિગતો અને પ્રારંભિક લશ્કરી ઇનપુટ્સ અનુસાર, આ મિસાઈલ હુમલામાં અમેરિકાના ઘણા સૈનિકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. આ ઉપરાંત, એરબેઝની અંદર પાર્ક કરવામાં આવેલા કમમાં કમ 2 F-18 ફાઈટર જેટ્સ (F-18 Fighter Jets) અને લશ્કરી સાધનોથી સજ્જ ભારે હેંગર્સ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગયા છે. ઈરાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ હુમલો અમેરિકી સેના દ્વારા ઈરાનના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં કરવામાં આવેલી બોમ્બમારોનો સીધો પલટવાર છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપરેશન્સનું કેન્દ્ર બન્યું નિશાન
જોર્ડનમાં જે અમેરિકન બેઝને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો છે તે કોઈ સામાન્ય ઠેકાણું નથી. આ સૈન્ય મથક જોર્ડનની રાજધાની અમ્માનથી લગભગ 100 કિલોમીટર પૂર્વમાં આવેલું છે. આ બેઝ સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સૈન્ય અભિયાનોનું મુખ્ય કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. અહીંથી અમેરિકાની સાથે-સાથે તેના નાટો (NATO) સહયોગી દેશોના મોટા ઓપરેશન્સ પણ ઓપરેટ કરવામાં આવે છે, જ્યાં અમેરિકાનું ખૂબ જ મોટું અને અત્યાધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હાજર છે.
અમેરિકાનું ‘પેટ્રિયટ સિસ્ટમ’ કેમ થયું ફેઈલ?
આ હુમલાની સૌથી આશ્ચર્યજનક અને ચિંતાજનક બાબત એ રહી કે અમેરિકાનું સૌથી વિશ્વસનીય અને અદભુત ગણાતું ‘પેટ્રિયટ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ’ (Patriot Air Defense System) અને તેના ઇન્ટરસેપ્ટર્સ ઈરાની મિસાઈલોને રોકવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ સાબિત થયા હતા. હુમલાની ઝડપ, વ્યૂહરચના અને ટેકનોલોજી એટલી સચોટ હતી કે અમેરિકન એર ડિફેન્સ તેને હવામાં તોડી શક્યું નહીં અને મિસાઈલો સીધી બેઝની અંદર જઈને બ્લાસ્ટ થઈ. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આવા ઘણા વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે જેમાં મિસાઈલ ઇન્ટરસેપ્શનની નિષ્ફળતા અને જમીન પર થતા ધડાકા સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે.
મહાયુદ્ધનું સર્જાઈ શકે છે જોખમ
રક્ષણ ક્ષેત્રના નિષ્ણાતોના મતે, પેટ્રિયટ ડિફેન્સ સિસ્ટમનું આ રીતે નિષ્ફળ જવું એ અમેરિકા માટે બહુ મોટો સૈન્ય અને પ્રતિષ્ઠાનો ઝટકો છે. આ હુમલા બાદ જોર્ડનની સાથે-સાથે કુવૈત અને બહેરીનમાં પણ આવેલા તમામ અમેરિકન સૈન્ય મથકોની આસપાસ હાઈ એલર્ટ જારી કરી દેવામાં આવ્યું છે. નિષ્ણાતો આશંકા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે આ ઘટના બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં એક પૂર્ણ કક્ષાનું મહાયુદ્ધ (Full-Scale War) ફાટી નીકળવાનું જોખમ હવે પહેલા કરતાં ઘણું વધી ગયું છે.