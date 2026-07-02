અમદાવાદના નવા ‘સુપર કોપ’ બન્યા અનુપમ સિંહ ગેહલોત

ગુજરાત રાજ્યના ગૃહ વિભાગ તરફથી વહીવટી મોરચે એક ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરના કાયમી પોલીસ કમિશનર તરીકે આખરે ૧૯૯૭ની બેચના અત્યંત અનુભવી અને સિનિયર આઈપીએસ અધિકારી અનુપમ સિંહ ગેહલોતની સત્તાવાર નિયુક્તિ કરી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદના પૂર્વ પોલીસ કમિશનર જી. એસ. મલિકને રાજ્યના સર્વોચ્ચ પોલીસ વડા એટલે કે ડીજીપી તરીકે બઢતી આપવામાં આવ્યા બાદ ખાલી પડેલી આ હાઈપ્રોફાઈલ અને સંવેદનશીલ ગણાતી ખુરશી પર સરકારે આખરી મહોર મારી દીધી છે. ખાસ કરીને આગામી દિવસોમાં યોજાનારી અષાઢી બીજની ઐતિહાસિક જગન્નાથ રથયાત્રાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાના આયોજનને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે આ મોટો નિર્ણય લીધો છે.
જો રાજકીય અને પ્રશાસનિક સ્તરે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓની વાત કરીએ તો, જી. એસ. મલિકને પૂર્ણકાલીન ડીજીપી બનાવવામાં આવ્યા તે પછી અમદાવાદ કમિશનરની રેસમાં ત્રણ મોટા નામો ચાલી રહ્યા હતા. જેમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) માં ફરજ બજાવતા મનોજ શશીધરન અને એસીબીના ડાયરેક્ટર પિયુષ પટેલના નામો ચર્ચામાં હતા, પરંતુ સુરત પોલીસ કમિશનર તરીકે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવામાં અપ્રતિમ સફળતા મેળવનારા અનુપમ સિંહ ગેહલોતના બહોળા અનુભવ પર મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ આખરી પસંદગી ઉતારી છે. હવે ગેહલોત અમદાવાદની કમાન સંભાળશે, જેને કારણે સુરત પોલીસ કમિશનરનું પદ ખાલી પડ્યું છે અને ત્યાં નવી નિમણૂક અંગે ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થવાની સંભાવના છે.
મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના વતની અને ઉચ્ચ ટેકનિકલ શૈક્ષણિક લાયકાત (B.E અને M.TECH) ધરાવતા અનુપમ સિંહ ગેહલોતનો ગુજરાતમાં ટ્રેક રેકોર્ડ શાનદાર રહ્યો છે. તેમણે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન ભાવનગર અને પાટણમાં એસપી તરીકે જમીની સ્તરે ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરી હતી. આ ઉપરાંત તેઓ વડોદરા રેન્જ આઈજી, રાજકોટના પોલીસ કમિશનર અને વડોદરા શહેરમાં બે-બે વખત પોલીસ કમિશનર તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. રાજ્યની ગુપ્તચર સંસ્થા (IB) માં પણ મહત્વના પદો સંભાળવાનો અને ગુજરાતના લગભગ તમામ મોટા મહાનગરોમાં કમિશનર તરીકે શાંતિ જાળવવાનો તેમની પાસે બહોળો પ્રાદેશિક અનુભવ છે, જેનો સીધો લાભ હવે અમદાવાદ શહેરને મળશે.