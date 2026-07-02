UPSCની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને હવે દર મહિને મળશે ₹4,000નું ભથ્થું

ગુજરાતના હોનહાર યુવાનો દેશની સર્વોચ્ચ વહીવટી સેવાઓમાં વધુમાં વધુ સ્થાન મેળવી શકે તે હેતુથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક અત્યંત પ્રશંસનીય અને મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યના અગ્રણી તાલીમ કેન્દ્ર ‘સ્પિપા’ (SPIPA – સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન) અને તેના સંલગ્ન કેન્દ્રોમાં સંઘ લોક સેવા આયોગ (UPSC) સિવિલ સર્વિસીસની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રોત્સાહન સહાયના દરોમાં ધરખમ વધારો કરવાની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નવી શૈક્ષણિક અને આર્થિક યોજના અંતર્ગત ઉમેદવારોને હવે પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાના પ્રારંભિક તબક્કાની તૈયારી માટે દર મહિને 4000 રૂપિયાની માસિક નાણાકીય સહાય આપવામાં આવશે, જેથી તેઓ કોઈપણ આર્થિક સંકોચ વગર પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે.

Male student writing while having exam at college classroom.

સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા નવા નિયમો અનુસાર, આ આર્થિક પ્રોત્સાહન માત્ર માસિક ભથ્થા પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ પરીક્ષાના દરેક કપરા તબક્કાને સફળતાપૂર્વક પાર કરવા બદલ પણ એકસાથે મોટી રકમ પુરસ્કાર સ્વરૂપે અપાશે. આ યોજનામાં ખાસ કરીને મહિલા સશક્તિકરણને વેગ આપવા માટે દીકરીઓને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. જે મુજબ, યુવતીઓને વિવિધ તબક્કાવાર કુલ 2.05 લાખ રૂપિયા સુધીની મબલખ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે, જ્યારે યુવકોને કુલ ૧.૫૫ લાખ રૂપિયા સુધીની સહાયતા પૂરી પાડવામાં આવશે.

આ સહાય માળખાની વિગતો જોઈએ તો, UPSCની પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કરનારા યુવકોને 35000 રૂપિયા અને યુવતીઓને 50000 રૂપિયા રોકડા મળશે. ત્યારબાદ જે ઉમેદવારો મુખ્ય (મેઇન્સ) પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થશે તેવા પુરુષ ઉમેદવારોને 45000 રૂપિયા અને મહિલા ઉમેદવારોને 55000 રૂપિયાનું પ્રોત્સાહન અપાશે. અંતિમ ચરણ સમાન ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી આખરી પસંદગી યાદીમાં સ્થાન મેળવનાર ભાગ્યશાળી યુવકોને 75000 રૂપિયા તેમજ યુવતીઓને સીધા ૧ લાખ રૂપિયાની બહુમૂલ્ય આર્થિક મદદ સોંપવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીના મતે, આ ક્રાંતિકારી કદમથી આર્થિક રીતે નબળા વર્ગના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ પણ દિલ્હી કે અન્ય મોટા શહેરો પર નિર્ભર રહ્યા વિના ગુજરાતમાં જ રહીને શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપી શકશે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે રાજ્યનું ગૌરવ વધારશે.