IPL 2025 : કોલકાતાએ દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવી પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી

IPL 2025 ની 48મી મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી. દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં કોલકાતાની ટીમ 14 રનથી જીતી ગઈ. આ સાથે દિલ્હીને ફરી એકવાર ઘરઆંગણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સે આ જીત સાથે પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી છે. આ મેચમાં KKR ની જીતનો સૌથી મોટો હીરો સુનીલ નારાયણ હતો. તેણે બેટ અને બોલ બંનેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

The 𝙆𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩𝙨 brought their A-game when they needed it 💜 @KKRiders hold their nerve to secure a 1️⃣4️⃣-run victory 👏

KKR એ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 204 રન બનાવ્યા

દિલ્હીના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ KKRના બેટ્સમેનોએ તેમને ખોટા સાબિત કર્યા. KKR ના ઓપનર રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ અને સુનીલ નારાયણે નાઈટ રાઈડર્સને પ્રથમ ત્રણ ઓવરમાં 48 રન ઉમેરીને ઝડપી શરૂઆત અપાવી. આ પછી અજિંક્ય રહાણેએ ટીમના સ્કોરને આગળ ધપાવ્યો. અંગક્રિશ રઘુવંશી અને રિંકુ સિંહની શાનદાર ઇનિંગ્સ અને બંને વચ્ચેની અડધી સદીની ભાગીદારીએ KKR ને 200 રનના આંકને પાર પહોંચાડ્યો.

Superb with the bat 😎

Skillful with the ball 🫡

Sunil Narine bags the Player of the Match award for his superb all-round performance 🏆

