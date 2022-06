અમેરિકાના મિસૌરીમાં ટ્રેન દુર્ઘટનાઃ 46 લોકોનાં મોત

મિસૌરીઃ અમેરિકાના મિસૌરી રાજ્યમાં એક ટ્રેન દુર્ઘટના બની છે. મિસૌરીમાં સોમવારે એક ડમ્પ ટ્રકથી ટક્કર થયા પછી એમટ્રેક ટ્રેન પાટા પરથી ખડી પડી હતી. આ ટ્રેન ખડી પડવાને કારણે આશરે 46 લોકોનાં મોત થયાં છે અને કમસે કમ 50 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ દુર્ઘટના વિશે માહિતી આપતાં એમટ્રેક મિડિયા સેન્ટરે વેબસાઇટ પર લખ્યું છે કે ટ્રેન એક ટ્રકથી અથડાઈ હતી, જે પછી આઠ કાર અને બે લોકોમોટિવ પાટા પરથી ઊતરી ગઈ હતી. કંપનીના નિવેદન અનુસાર ટ્રેનમાં આશરે 243 યાત્રીઓ અને ચાલક દળના 12 સભ્યો સવાર હતા. જેમના ઘાયલ થવાના પ્રારંભિક રિપોર્ટ મળ્યા છે.

આ ઘટના પર વધુ માહિતી આપતાં કંપનીએ કહ્યું હતું કે સ્થાનિક અધિકારીઓ હાલમાં અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલાઓની મદદ કરી રહ્યા છે.

We are saddened to hear of the Amtrak train derailment in Chariton County this afternoon. @MoPublicSafety, @MSHP troopers, and other emergency management personnel are responding. We ask Missourians to join us in praying for all those impacted.

— Governor Mike Parson (@GovParsonMO) June 27, 2022