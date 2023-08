PM મોદી- શી જિનપિંગની મુલાકાતઃ ભારતે ચીનની ખોલી પોલ

નવી દિલ્હીઃ દક્ષિણ આફ્રિકામાં પૂરી થયેલી બ્રિક્સ સમિટમાં વડા પ્રધાન મોદીએ ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાતમાં PM મોદીએ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (LAC) પર જારી ટેન્શનનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. આ મુલાકાત પછી વિવાદ થયો હતો, કેમ કે ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે દાવો કર્યો હતો કે જોહાનિસબર્ગમાં બ્રિક્સ શિખર સંમેલનમાં બંને નેતાઓની વચ્ચે થયેલી વાતચીત ભારતની વિનંતીથી થઈ હતી, પણ ભારતે ચીનના દાવાને ફગાવતાં કહ્યું હતું કે ચીની રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને PM મોદીની વચ્ચે દ્વિપક્ષી બેઠક ચીનની વિનંતીથી કરવામાં આવી હતી.

ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયનાં સૂત્રોએ ચીની દાવાઓને ફગાવતાં કહ્યું હતું કે ચીનની તરફથી દ્વિપક્ષી બેઠક યોજવા માટે અરજ કરવામાં આવી હતી. જેને આધારે બંને નેતાઓની વચ્ચે વાતચીત થઈ હતી. જોકે બ્રિક્સ શિખર સંમેલન દરમ્યાન બંને નેતાઓએ લીડર્સ લાઉન્જમાં વાતચીત કરી હતી અને એ વાતચીત બિનસત્તાવાર હતી.

