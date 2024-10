લેબેનોનમાં ઇઝરાયેલી સેનાઃ હિજબુલ્લાનાં અનેક સ્થાનોનો ખાતમો

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલે હિઝબુલ્લાને સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરવાની યોજના બનાવી છે. હવે દક્ષિણી લેબેનોનમાં ઇઝરાયેલી ડિફેન્સ સેનાએ (IDF) ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન શરૂ કરી દીધું છે. ઇઝરાયેલ તરફથી અમેરિકાને આ માહિતી આપવામાં આવી છે. IDF ઇઝરાયેલી સરહદની નજીક હિજબુલ્લાનાં સ્થાનોને નિશાન બનાવી રહી છે.

IDFએ જણાવ્યું હતું કે તેણે દક્ષિણ લેબેનોનમાં હિઝબુલ્લાની સ્થિતિ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નષ્ટ કરવા સરહદ સાથેનાં ગામોમાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. આ હુમલાઓ ગુપ્ત માહિતીને આધારે કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં ઈઝરાયલની એરફોર્સ તેમની મદદ કરી રહી છે.અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી લોયડ ઓસ્ટિને કહ્યું હતું કે જો ઈરાન ઈઝરાયલ પર હુમલો કરશે તો તેનાં ગંભીર પરિણામો ભોગવવાં પડશે. ન્યૂઝ એજન્સી APના જણાવ્યા અનુસાર 2006 પછી આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે ઇઝરાયલની સેના લેબનનમાં પ્રવેશી છે. ત્યાર બાદ ઈઝરાયલ અને હિઝબુલ્લા વચ્ચે 33 દિવસ સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું, જેમાં 1100થી વધુ લેબનીઝ માર્યા ગયા હતા. તે જ સમયે ઇઝરાયલના 165 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

