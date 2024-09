સુનિતા વિલિયમ્સને લઈને આવ્યા સારા સમાચાર

નાસાની અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સના પરત ફરવાના સમાચાર પર આખી દુનિયાની નજર છે. સ્પેસએક્સ ડ્રેગન રેસ્ક્યુ સ્પેસક્રાફ્ટ સુનિતા અને તેના પાર્ટનર બૂચ વિલ્મોરને અવકાશમાંથી પૃથ્વી પર પાછા લાવવા માટે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન (ISS) પર પહોંચી ગયું છે. નાસાની અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ ચોક્કસપણે પૃથ્વી પર પરત ફરશે પરંતુ તેના પરત ફરવામાં સમય લાગશે. તેને અવકાશમાંથી પાછા લાવવાનું મિશન, જે 29 સપ્ટેમ્બરે શરૂ થયું હતું, તેનો હેતુ વિલિયમ્સને અવકાશમાં તેના રોકાણને લંબાવવામાં મદદ કરવાનો છે. કારણ કે બોઇંગના સ્ટારલાઇનર અવકાશયાનમાં ટેકનિકલ સમસ્યા હતી.

Contact confirmed at 5:30pm ET (2130 UTC). Next, the Dragon spacecraft will complete the docking sequence, and undergo a series of checks before crews can open the hatch and welcome #Crew9 to the @Space_Station. pic.twitter.com/y3ve8FLBqs

— NASA (@NASA) September 29, 2024