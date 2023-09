જોહાનિસબર્ગમાં ત્રણ વર્ષ પછી ગાંધી વોકનું આયોજન

જોહાનિસબર્ગઃ દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગના લેનાસિયા ઉપનગરમાં રવિવારે વાર્ષિક ગાંધી વોકની 35મી આવૃત્તિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છ કિલોમીટર લાંબી આ પદયાત્રામાં 2000થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો. વર્ષ 2020માં પ્રસ્તાવિત ગાંધી વોકથી આશરે એક મહિને પહેલાં કોવિડ19 રોગચાળા આવ્યો હતો, જેથી ગાંધી વોક સમિતિએ આ પદયાત્રાને અનિશ્ચિત કાળ માટે સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

જોકે વર્ષ 2020માં ગાંધી વોકને બે ભાગમાં આયોજિત કરવાની યોજના હતી, જેમાં દોડવીરો માટે 15 કિલોમીટર દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સામાન્ય લોકો અને વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે પાંચ કિલોમીટર લાંબી પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

1. Gather your Group.

2. Get your Walker Numbers.

3. Wear your T-shirts with your logo.

4. Raise your Banners and

5. Come do the #GandhiWalk THIS SUNDAY IN LENASIA and create awareness for your cause, org, club or small business!

– a Community in Unity!#GW2023 pic.twitter.com/C6BtXoxkLE

— Gandhi Walk LENASIA (@GandhiWalkLENZ) September 12, 2023