UNGAમાં ભારતનો હુંકાર, વિદેશમંત્રી એસ.જયશંકરે કર્યું સંબોધન

કેન્દ્રીય વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકરે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાને સંબોધિત કરતી વખતે, ‘ભારત તરફથી નમસ્તે’ કહીને તેમના સંબોધનની શરૂઆત કરી. તેણે કહ્યું, “ભારત તરફથી નમસ્તે” આ પછી તાળીઓનો ગડગડાટ સંભળાયો.જયશંકરે UNGAમાં કહ્યું કે UNSCમાં પરિવર્તન જરૂરી છે. તેમણે કહ્યું કે કૂટનીતિ અને વાતચીત દ્વારા જ વિશ્વમાં તણાવ ઓછો કરી શકાય છે. તેમના સંબોધન દરમિયાન વિદેશ મંત્રી જયશંકરે કહ્યું, “ભારત તેની જવાબદારી અનુભવે છે.” વિશ્વની નાણાકીય સંસ્થાઓમાં પરિવર્તન આવવું જોઈએ. UNAC માં ફેરફાર થવો જોઈએ. વિશ્વ અશાંતિના સમયગાળાનો સામનો કરી રહ્યું છે. માત્ર મુત્સદ્દીગીરી અને સંવાદ જ તણાવ ઘટાડી શકે છે. ભૂખ અને ગરીબીને દુનિયામાંથી નાબૂદ કરવી પડશે. વિશ્વમાં ઘણી જગ્યાએ સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. વિશ્વ સમક્ષ એક મોટો પડકાર છે.” તેમણે કહ્યું, ”ભારતમાં તાજેતરમાં જ જી-20 સમિટનું સમાપન થયું હતું. વિશ્વ વિકાસના પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. ભારત બધું પહેલા કરી રહ્યું છે.

VIDEO | “Political convenience must not determine responses to terrorism, extremism and violence. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out,” said External Affairs minister @DrSJaishankar said at UNGA earlier today. pic.twitter.com/yGZqgDMpmE — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2023

‘એ દિવસો ગયા જ્યારે અમુક રાષ્ટ્રો…’

વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે, ભારતનું એક ધરતી, એક કુટુંબ, એક ભવિષ્યનું વિઝન ઘણા દેશોની મુખ્ય ચિંતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માંગે છે અને માત્ર કેટલાક દેશોના સંકુચિત હિતો પર જ નહીં. તે દિવસો ગયા જ્યારે કેટલાક રાષ્ટ્રો એજન્ડા સેટ કરશે અને અન્ય લોકો તેમના મંતવ્યો સ્વીકારે તેવી અપેક્ષા રાખશે. હજી પણ કેટલાક રાષ્ટ્રો છે જે એજન્ડાને આકાર આપે છે અને ધોરણોને વ્યાખ્યાયિત કરવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું. આ અનિશ્ચિત સમય માટે ચાલુ રાખી શકાતું નથી. તેમણે કહ્યું, G20 માં આફ્રિકન યુનિયનના સમાવેશથી સંયુક્ત રાષ્ટ્રને સુરક્ષા પરિષદને આધુનિક બનાવવા માટે પણ પ્રેરણા આપવી જોઈએ. તેમણે કહ્યું, અનુસંધાનના યુગમાંથી બહાર આવીને અમે હવે ‘વિશ્વ મિત્ર’નો ખ્યાલ વિકસાવ્યો છે.

VIDEO | “It is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This can’t go on indefinitely and nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it,” External Affairs minister… pic.twitter.com/Y8lZMdLVAk — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2023

‘ભારતની પહેલ પર G20માં આફ્રિકન યુનિયન’

વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું, ભારતની પહેલને કારણે આફ્રિકન યુનિયનને G-20માં કાયમી સભ્યપદ મળ્યું છે. આ કરીને અમે સમગ્ર ખંડને એક અવાજ આપ્યો, જે તે લાંબા સમયથી લાયક છે. આ મહત્વપૂર્ણ પગલાએ સંયુક્ત રાષ્ટ્રને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ, જે એક તેનાથી પણ જૂની સંસ્થા છે, સુરક્ષા પરિષદને આધુનિક બનાવવા માટે. જયશંકરે કહ્યું, અમે અમારી સફળતા સાથે વિશ્વાસ પુનઃસ્થાપિત કરવો પડશે.” કોવિડની વિશ્વ પર અલગ અસર પડી છે. વિશ્વ ટકાઉ વિકાસના પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે. દુનિયામાં અસમાનતા છે. વિકાસશીલ દેશો પર વધુ દબાણ છે.

VIDEO | "This is an occasion to take stock of our achievements and our challenges even while sharing our aspirations and goals. Indeed, in regards to both, there is much that India has to share," says External Affairs minister @DrSJaishankar at UNGA. pic.twitter.com/6EEiG3co9N — Press Trust of India (@PTI_News) September 26, 2023



ચીન અને પાકિસ્તાન પર નિશાન

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પણ પોતાના ભાષણ દરમિયાન આડકતરી રીતે ચીન અને પાકિસ્તાન પર નિશાન સાધ્યું હતું. “બજાર શક્તિનો ઉપયોગ ખોરાક અને ઊર્જાને જરૂરિયાતમંદોમાંથી શ્રીમંતોમાં સ્થાનાંતરિત કરવા માટે ન થવો જોઈએ, અને ન તો આપણે એ વાતનું સમર્થન કરવું જોઈએ કે રાજકીય સગવડ આતંકવાદ, ઉગ્રવાદ અને હિંસા પ્રતિભાવો નક્કી કરે છે,” તેમણે કહ્યું. તેવી જ રીતે, પ્રાદેશિક અખંડિતતાના આદર અને આંતરિક બાબતોમાં બિન-દખલગીરીના સ્વરૂપમાં ચેરી-પીકિંગનો અભ્યાસ કરી શકાતો નથી. જ્યારે વાસ્તવિકતા રેટરિકથી દૂર રહે છે, ત્યારે આપણે તેને ઉજાગર કરવાની હિંમત હોવી જોઈએ.