ટેક બોલમાં ભારતીય ખેલાડીઓએ દેશને અપાવ્યું પ્રથમ મેડલ

વિયેતનામમાં રમાઈ રહેલી 2024 ટેકબોલ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતના અનસ બેગ અને ડેકલાન ગોન્સાલ્વિસે ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ ભારતીય જોડીએ આ ચેમ્પિયનશિપમાં દેશને પહેલો મેડલ અપાવ્યો છે. અનસ અને ડેક્લાને ટેકબોલ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2024માં ભારત માટે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.

ભારત માટે પહેલો મેડલ

ભારતીય ટેકબોલ ખેલાડીઓ ડેક્લાન ગોન્સાલ્વિસ અને અનસ બેગે ટેકબોલ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2024માં મેન્સ ડબલ્સ કેટેગરીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતીને ભારત માટે પહેલો મેડલ મેળવ્યો છે. આ ચેમ્પિયનશિપમાં 95 દેશોના કુલ 221 ખેલાડીઓએ પાંચ અલગ-અલગ કેટેગરીમાં ભાગ લીધો હતો. આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ અંતિમ ચેમ્પિયન થાઇલેન્ડ સામેની સેમિફાઇનલમાં હાર બાદ મળી છે.

INDIA WON HISTORIC MEDAL IN TEQBALL 🇮🇳

Men’s Double Duo of Declan & Anas won India’s First Ever Medal (Bronze🥉) at World Teqball World Championship 2024 , Vietnam

Congratulations to both 🇮🇳👏 pic.twitter.com/1iTy2cmMpW

— The Khel India (@TheKhelIndia) December 9, 2024