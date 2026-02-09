ભારતના મહિલા ટીચર રૂબલ નાગીએ જીત્યો ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ

ભારતની શિક્ષણ જગત માટે ગૌરવની ક્ષણ સર્જાઈ છે. એક ભારતીય મહિલા શિક્ષિકા રૂબલ નાગીએ દુનિયાભરના હજારો શિક્ષકોને પાછળ છોડી ગ્લોબલ ટીચર પ્રાઈઝ 2026 જીત્યો છે. દુબઈમાં આયોજિત ભવ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સમારોહ દરમિયાન તેમને 10 લાખ અમેરિકી ડોલર એટલે કે આશરે 9 કરોડ રૂપિયાના ઇનામથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ સિદ્ધિ સાથે રૂબલ નાગી માત્ર ભારતનું નામ રોશન કર્યું નથી, પરંતુ શિક્ષણની શક્તિ દુનિયા સામે ફરી એકવાર સાબિત કરી છે.
Proud moment for Jammu and Kashmir.
Daughter of the soil, Rouble Nagi, has made the entire region proud. A renowned social worker and educator from Jammu and Kashmir, she has won the Global Teacher Prize, earning international recognition for her tireless commitment to education… pic.twitter.com/ZRVJBIGw2n
— Adv Jehanzeb Allaqaband (@Jehanzeb__) February 5, 2026
રૂબલ નાગી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી વંચિત અને ગરીબ બાળકો માટે શિક્ષણને સરળ, રસપ્રદ અને ઉપયોગી બનાવવાના પ્રયાસમાં લાગી છે. તેમનું કામ પરંપરાગત શિક્ષણ પદ્ધતિથી અલગ છે, જેના કારણે તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે ઓળખ મેળવી શક્યા. તેમણે એવા બાળકોને શિક્ષણ આપ્યું છે જેમણે ક્યારેય શાળા જોયી નહોતી, પેન્સિલ પકડી નહોતી અને પુસ્તક સાથે કોઈ નાતો નહોતો.
પોતાની સફર વિશે વાત કરતા રૂબલ નાગીએ કહ્યું કે તેમની શિક્ષણ યાત્રા આજથી લગભગ 27 વર્ષ પહેલાં શરૂ થઈ હતી. એક આર્ટ વર્કશોપ દરમિયાન તેમની મુલાકાત એક એવા બાળક સાથે થઈ હતી, જેણે પોતાના જીવનમાં ક્યારેય પેન્સિલ જોઈ પણ નહોતી. એ ક્ષણે તેમને લાગ્યું કે શિક્ષણ માત્ર પુસ્તકો પૂરતું નથી, પરંતુ આત્મવિશ્વાસ, સર્જનાત્મકતા અને જીવન બદલવાની શક્તિ છે. આ વિચાર સાથે તેમણે પોતાનું જીવન શિક્ષણ માટે સમર્પિત કરી દીધું.