ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ હવે સરળ ! નવી IRCTC વેબસાઇટમાં આવ્યા મોટા ફેરફાર

તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં એજન્ટોને કારણે સામાન્ય લોકોને ઘણી વખત ટિકિટ મળતી નથી. તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં બોટ્સ (ઓટોમેટેડ સોફ્ટવેર પ્રોગ્રામ્સ)નો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે રેલવેએ અનેક પગલાં લીધાં છે. રેલવેના મતે થોડો સુધારો થયો છે પરંતુ તે એક સતત પડકાર છે. આને રોકવાના પ્રયાસો ચાલુ રહેશે.
ભારતીય રેલ્વે ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગને પહેલા કરતા વધુ સરળ, ઝડપી અને સારી બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભરી રહ્યું છે. રેલ્વે ટૂંક સમયમાં નવી IRCTC વેબસાઇટનું બીટા વર્ઝન લોન્ચ કરશે. લોન્ચ પહેલા, MNIT જયપુરના વિદ્યાર્થીઓને એક ડેમો બતાવવામાં આવ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પ્રતિસાદ લેવામાં આવ્યો હતો. રેલ્વેનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીઓના સૂચનોના આધારે, ટિકિટ બુક કરતી વખતે મુસાફરોને વધુ સારો અનુભવ આપવા માટે વેબસાઇટમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.
નવી IRCTC વેબસાઇટને ભારતીય રેલ્વેની નવી પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ સાથે સંકલિત કરવામાં આવી રહી છે. રિઝર્વેશન સિસ્ટમનું અપગ્રેડેશન પણ એક સાથે ચાલી રહ્યું છે. પરિણામે, આગામી થોડા મહિનામાં નવી સુવિધાઓ સાથેની IRCTC વેબસાઇટ મુસાફરો માટે ઉપલબ્ધ થશે. હકીકતમાં, MNIT જયપુરના વિદ્યાર્થીઓએ IRCTC વેબસાઇટની ખામીઓ તરફ સૌ પ્રથમ ધ્યાન દોર્યું હતું. તેથી, 10 જુલાઈના રોજ, તે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નવી વેબસાઇટના બીટા સંસ્કરણની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી.
નવી વેબસાઇટના બીટા વર્ઝનમાં ચાર મોટા ફેરફારો છે
- મુસાફરોને હવે બિનજરૂરી કેપ્ચા, પોપ-અપ્સ અને ફ્લેશિંગ ગ્રાફિક્સનો સામનો કરવો પડશે નહીં.
- બધા વર્ગોમાં સીટની ઉપલબ્ધતા એકસાથે દર્શાવવામાં આવશે.
- ટિકિટ બુકિંગ માટે પહેલા કરતા પ્રક્રિયા ટૂંકી હશે, જેનાથી બુકિંગ ઝડપી બનશે.
- ટિકિટનું ફરીથી બુકિંગ પણ સરળ બનશે કારણ કે મુસાફરોની માહિતી સાચવવામાં આવશે.
ભારતીય રેલ્વેએ જણાવ્યું હતું કે લગભગ 40 વર્ષ જૂની પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ, જે વિવિધ ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ એપ્લિકેશનોનું સંચાલન કરે છે, તેને પણ અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે. અપગ્રેડ દરમિયાન સિસ્ટમ કાર્યરત રાખવામાં આવી હતી. નવી પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ ટૂંક સમયમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન રેલ વન એપ 40 મિલિયન ડાઉનલોડ્સને વટાવી ગઈ છે, જે તેને દેશની સૌથી મોટી રેલ્વે ટિકિટ બુકિંગ એપ્લિકેશન બનાવે છે, જે મુસાફરોને એક જ પ્લેટફોર્મ પર તમામ મુખ્ય રેલ્વે સેવાઓની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે.
રેલ્વેએ તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં બોટ્સનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે. રેલ્વે અનુસાર, જ્યારે થોડો સુધારો થયો છે, તે એક સતત પડકાર છે. આને રોકવા માટે પ્રયાસો ચાલુ રહેશે.