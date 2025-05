BIG NEWS : ભારતે પાકિસ્તાન પર કરી એર સ્ટ્રાઈક

પહેલગામમાં થયેલા બર્બર આતંકવાદી હુમલા બાદ, ભારતે આતંકવાદનો સીધો જવાબ શબ્દોથી નહીં પણ ગોળીઓથી આપ્યો છે. ભારતે એ જ જગ્યાએ હુમલો કર્યો છે જ્યાં કાવતરું ઘડાયું હતું. ગઈકાલે રાત્રે, ભારતે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (PoK) માં આતંકવાદી માળખા સામે ચોક્કસ અને આયોજનબદ્ધ જવાબી કાર્યવાહી કરી. આ કાર્યવાહીને ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ નામ આપવામાં આવ્યું છે. સંરક્ષણ મંત્રાલયે પુષ્ટિ આપી છે કે પહેલગામમાં થયેલા બર્બર આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં 25 ભારતીયો અને એક નેપાળી નાગરિકનો જીવ ગયો હતો.

ઓપરેશન પછી તરત જ, ભારતીય સેનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક વિડિઓ પોસ્ટ કર્યો, જેમાં કેપ્શન હતું, પ્રહાર કરવા માટે તૈયાર, જીતવા માટે તાલીમ પામેલ. થોડીવાર પછી, બીજી પોસ્ટ આવી જેમાં લખ્યું હતું,ન્યાય થયો, જય હિન્દ. આ સાથે, એક સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ જારી કરતી વખતે, સરકારે સ્પષ્ટતા કરી કે આ કાર્યવાહી સંપૂર્ણપણે માપદંડ મુજબ કરવામાં આવી હતી અને તેનો ઉદ્દેશ્ય ફક્ત આતંકવાદી માળખાને નષ્ટ કરવાનો હતો અને કોઈપણ પાકિસ્તાની લશ્કરી ઠેકાણાને નિશાન બનાવવાનો નહોતો.

Pakistan again violates the Ceasefire Agreement by firing Artillery in Bhimber Gali in Poonch- Rajauri area.#IndianArmy is responding appropriately in a calibrated manner. pic.twitter.com/mbOXnQ5mMd

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) May 6, 2025