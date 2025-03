ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 : આજે ફાઈનલમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે જંગ

રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમ આજેICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલ મેચ રમશે. આ મેચ દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમાશે. ભારતીય ટીમ ત્રીજી વખત ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીતવાનું અને બીજી વખત ન્યુઝીલેન્ડનો ખિતાબ જીતવાનું લક્ષ્ય હશે. ODI ફોર્મેટમાં રમાઈ રહેલી આ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં ભારતીય ટીમ શાનદાર ફોર્મમાં છે અને એક પણ મેચ હાર્યું નથી. ગ્રુપ સ્ટેજની છેલ્લી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી ચૂકેલી ભારતીય ટીમ ફરી એકવાર તે જ આત્મવિશ્વાસ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.

🇮🇳 🆚 🇳🇿 for the final showdown 🥵

હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં બેટિંગથી લઈને બોલિંગ સુધી ઘણા એવા ખેલાડીઓ છે, જેમની પાસે છેલ્લા બોલ પર પણ વિરોધી ટીમના જડબામાંથી જીત છીનવી લેવાની ક્ષમતા છે. ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025માં ભારતીય ટીમના ઉપ-કપ્તાન ઓપનર શુભમન ગિલ હાલમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે. તે શરૂઆતથી જ બોલરોને ફટકારવાનું શરૂ કરી દે છે. ગિલે અત્યાર સુધીમાં 4 મેચમાં 52.33 ની પ્રભાવશાળી સરેરાશથી 157 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે સદી ફટકારી. તેમનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 101 રન અણનમ રહ્યો છે. ગિલ સાથે ઓપનિંગમાં કેપ્ટન રોહિત શર્મા જવાબદારી સંભાળે છે.

Who will win the #ChampionsTrophy 2025 @aramco Player Of The Tournament award? 🎖️

All the nominees and how to vote for your choice ⬇️https://t.co/F9u5FJ3kKa

— ICC (@ICC) March 8, 2025