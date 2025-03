CT 2025: ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીત્યો, ભારતની પહેલા બોલિંગ

ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમો વચ્ચે રમાઈ રહી છે. બંને ટીમો દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં આમને-સામને છે. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આવી સ્થિતિમાં, ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચમાં પહેલા બોલિંગ કરશે.

🚨 Toss News 🚨

New Zealand have elected to bat against #TeamIndia in the #ChampionsTrophy #Final!

— BCCI (@BCCI) March 9, 2025