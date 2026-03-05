આજે સેમિફાઇનલમાં ભારતનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે

ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આજે ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે એક સૌથી મોટી ટક્કર જોવા મળશે. ટુર્નામેન્ટના બીજા સેમિફાઇનલ મુકાબલામાં India અને England વચ્ચે હાઈ-વોલ્ટેજ મુકાબલો રમાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મેચ મુંબઈના પ્રસિદ્ધ Wankhede Stadium ખાતે યોજાશે, જ્યાં બંને ટીમો ફાઈનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે જોરદાર લડત આપશે. મેચનું ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે અને ત્યારબાદ 7 વાગ્યે મેચની શરૂઆત થશે.

આ મુકાબલો માત્ર સેમિફાઇનલ નથી, પરંતુ બંને ટીમો માટે ગૌરવ અને બદલો લેવા જેવી લડાઈ બની ગયો છે. 2022ના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સેમિફાઇનલ દરમિયાન ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 10 વિકેટથી હરાવીને મોટી જીત મેળવી હતી અને બાદમાં ટૂર્નામેન્ટ જીતીને ચેમ્પિયન બન્યું હતું. તે હાર હજુ સુધી ભારતીય ટીમ અને તેના ચાહકો માટે યાદગાર રહી છે. હવે આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા પાસે તે હારનો હિસાબ ચૂકવવાની તક છે.

મુંબઈનું વાનખેડે સ્ટેડિયમ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. અહીં ઘણીવાર મોટા સ્કોર જોવા મળ્યા છે અને ઝડપી આઉટફિલ્ડને કારણે બાઉન્ડરી પણ સરળતાથી મળે છે. આ વખતની પિચ પર થોડું ઘાસ દેખાઈ રહ્યું છે, જે શરૂઆતમાં ફાસ્ટ બોલરોને મદદરૂપ બની શકે છે. તેમ છતાં, ઘણા નિષ્ણાતો માને છે કે આ મેચ હાઈ-સ્કોરિંગ બની શકે છે અને બંને ટીમોના બેટ્સમેન માટે મોટી તક બની શકે છે.

ભારતની બેટિંગ લાઇન-અપ પર નજર કરીએ તો ટીમ પાસે અનેક વિસ્ફોટક ખેલાડીઓ છે. ઓપનર તરીકે Abhishek Sharma પાસેથી ટીમને જોરદાર શરૂઆતની અપેક્ષા છે. એક વર્ષ પહેલા આ જ મેદાન પર ઇંગ્લેન્ડ સામે તેમણે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. મધ્યક્રમમાં Suryakumar Yadav ટીમના કપ્તાન તરીકે મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે, જ્યારે Sanju Samson અને Ishan Kishan જેવી ખેલાડીઓ ટીમની બેટિંગને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

ઓલરાઉન્ડર વિભાગમાં Hardik Pandya અને Shivam Dube ટીમને બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં સંતુલન આપે છે. બોલિંગ વિભાગમાં Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh અને Varun Chakravarthy જેવા બોલરો ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેન માટે મોટો પડકાર બની શકે છે.

બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડની ટીમ પણ ખૂબ જ મજબૂત ગણાય છે. ટીમમાં Jos Buttler, Phil Salt અને કપ્તાન Harry Brook જેવા આક્રમક બેટ્સમેન છે, જે થોડા ઓવરમાં જ મેચનું દિશા બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઓલરાઉન્ડર Sam Curran અને Will Jacks ટીમને વધારાની મજબૂતી આપે છે.

બોલિંગ વિભાગમાં ઇંગ્લેન્ડ પાસે પણ મજબૂત વિકલ્પો છે. Jofra Archerની ઝડપી બોલિંગ અને Adil Rashidની સ્પિન ભારત માટે પડકાર ઉભો કરી શકે છે. આ ઉપરાંત Jamie Overton અને Liam Dawson પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

આ મેચનું મહત્વ એટલા માટે પણ વધારે છે કારણ કે જે ટીમ જીતશે તે 8 માર્ચે ફાઈનલમાં New Zealand national cricket team સામે ટકરાશે. એટલે બંને ટીમો માટે આ મેચ ફાઈનલ સુધી પહોંચવાની અંતિમ કસોટી સમાન છે. ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આ મુકાબલો ઉત્સાહ અને રોમાંચથી ભરેલો બનવાનો છે.

મેચ જોવા ઈચ્છતા દર્શકો માટે ટીવી પર Star Sportsના ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. મોબાઈલ પર મેચ જોવા માંગતા લોકો JioStar એપ દ્વારા લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકશે. હિન્દી અને અંગ્રેજી સહિત અનેક ભાષાઓમાં કોમેન્ટ્રીનો આનંદ પણ મેળવી શકાશે.

આ સમગ્ર મુકાબલો માત્ર એક ક્રિકેટ મેચ નહીં પરંતુ વિશ્વ ક્રિકેટના બે મજબૂત દેશો વચ્ચેની પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ બની ગયો છે. હવે જોવાનું રહેશે કે ટીમ ઈન્ડિયા 2022ની હારનો બદલો લઈ શકે છે કે ઇંગ્લેન્ડ ફરી એકવાર પોતાની શક્તિ બતાવીને ફાઈનલમાં સ્થાન બનાવે છે.

