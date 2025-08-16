ભારત દક્ષિણ કોરિયા સાથે સેમિકન્ડક્ટર અને AIના ક્ષેત્રમાં કામ કરશે

ભારત અને દક્ષિણ કોરિયાએ સેમિકન્ડક્ટર, સંરક્ષણ, સ્વચ્છ ઉર્જા અને એઆઈના ક્ષેત્રોમાં સાથે મળીને કામ કરવાનો અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવાનો સંકલ્પ કર્યો. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશ મંત્રી ચો હ્યુન સાથેની વાતચીતમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પર ચર્ચા થઈ. આ પ્રસંગે જયશંકરે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલાની નિંદા કરવા બદલ દક્ષિણ કોરિયાનો આભાર પણ માન્યો.
તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર પછી દક્ષિણ કોરિયાની મુલાકાતે આવેલા ભારતીય સંસદીય પ્રતિનિધિમંડળને સિઓલમાં મળેલા સમર્થનનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. આ પ્રસંગે દક્ષિણ કોરિયાના વિદેશ મંત્રી હ્યુને કાશ્મીરમાં આવેલા અચાનક પૂરમાં માર્યા ગયેલા લોકો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે દક્ષિણ કોરિયા હંમેશા ભારત સાથે વ્યૂહાત્મક સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવા માંગે છે. જયશંકરે કહ્યું કે બંને મંત્રીઓએ ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર અને સમકાલીન વૈશ્વિક વિકાસ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું.